В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/v-sevastopole-perekryli-reyd--1150370354.html
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе закрыл рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T09:35
2025-10-23T09:31
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d248b7ab97a15b97be2d8bdc37f6ba8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыл рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд и остановили движение паромов

09:35 23.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыл рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
