В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе закрыл рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T09:35
2025-10-23T09:35
2025-10-23T09:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыл рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд и остановили движение паромов