В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд
Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T07:34
2025-10-15T07:34
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в 6.37. Причины не назывались.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновили работу морского транспорта

07:34 15.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд перекрыли в 6.37. Причины не назывались.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
