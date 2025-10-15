https://crimea.ria.ru/20251015/v-sevastopole-otkryli-reyd-1150183441.html
В Севастополе открыли рейд
Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T07:34
2025-10-15T07:34
2025-10-15T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в 6.37. Причины не назывались.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
