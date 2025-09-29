https://crimea.ria.ru/20250929/russko-yaponskaya-voyna-belye-gimnasterki-i-legendarnye-trekhlineyki-1149831988.html

Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"

Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Русско-японская война 1904-1905 годов завершилась поражением России, несмотря на героизм нашей армии и флота. Однако оно было закономерным, так как Российская империя оказалась не готовой к этому конфликту, в первою очередь в плане военно-технического оснащения. Несмотря на это, подвиги защитников Порт-Артура, пехотинцев Мокшанского полка в Манчжурии и моряков в Цусимском проливе навсегда вписаны в историю России.Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.В очередном выпуске спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских солдат в 1905 году.Униформа русской армии в период Русско-японской войны (летний вариант) была белого цвета. Это было обусловлено мнением, что в одетого в белое солдата противнику сложнее попасть из стрелкового оружия на значительном расстоянии. Однако в условиях манчжурского театра военных действий в ходе войны с Японией эффект оказался совершенно противоположным: русские воины в белых гимнастерках стали отличной мишенью для вражеских стрелков. Поэтому форму старались пореже стирать, перекрашивать и даже специально вымарывать. В самый разгар войны русская армия начала массово переходить на униформу более темных цветов.Через правое плечо одевался вещевой мешок и деревянная баклага для воды. Нижние чины были обеспечены сухарным мешком, который носился на правой стороне через левое плечо. В нем помещались 2,5 кг сухарей и 50 г соли в отдельном мешочке и луженая медная чарка. Поверх этого мешка, одевалась скрученная шинель, которую оборачивали в походную палатку, сделанную из парусины. В рукава шинели продевали полустойки, колышки и веревки для палатки. К краю самой шинели (или к поясному ремню) крепился котелок для еды. Патронташ носился спереди на поясном ремне. Летом в жарком климате голову бойца закрывало легкое кепи с защитой шеи от солнца.Оружие, используемое в период Русско-японской войны нижними чинами пехотных частей, подразделялось на холодное и огнестрельное. Холодное оружие имелось в казачьих частях и было представлено шашкой с длиной клинка 75 см. К огнестрельному личному оружию относился револьвер образца 1895 года системы Нагана. Револьвер обладал малым весом, большой точностью и высокой убойной силой применяемых патронов.Индивидуальным огнестрельным оружием нижних чинов служила трехлинейная винтовка образца 1891 г. системы С. И. Мосина. Образец для пехоты характеризовался длинным стволом с обязательно примкнутым штыком, который был "пристрелян" с ним. Вооружены ею были все пехотные части. Для винтовки использовался калибр 7,62 мм, в магазин помещалось пять патронов. Вес винтовки без патронов составлял не более 4,3 кг с четырехгранным в основании и уплощенным под конец штыком. Общая длинна ружья достигала 1,74 метра. Максимальная дальность стрельбы составляла 1,92 км при начальной скорости пули 620 м/с.Надежность и простота в производстве и обращении сделали "трехлинейку" самым массовым отечественным оружием первой половины XX века. На ее базе было создано целое семейство стрелкового оружия. Хотя в период Русско-японской войны обозначился и ряд недостатков винтовки. При сильном морозе смазанные костным жиром затворы сильно примерзали. Кроме того, каналы винтовки сильно засорялись мелкой пылью, вследствие чего затвор приходилось открывать с помощью удара камня о рукоятку. Некоторые бойцы обматывали свое оружие тряпками или портянками, чтобы защитить винтовку от попадания пыли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

