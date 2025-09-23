https://crimea.ria.ru/20250923/biografiya-igorya-krasnova-1148971681.html

Биография Игоря Краснова

Биография Игоря Краснова - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Биография Игоря Краснова

Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T12:17

2025-09-23T12:17

2025-09-23T12:08

биография

игорь краснов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123054757_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_f3628a0d265c7ffc00adf2ad01f82308.jpg

Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.В 1998 году он окончил юридический факультет Поморского государственного университета имени Михаила Ломоносова (сейчас входит в состав Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Ломоносова).С 1997 года Краснов работал в органах прокуратуры.С 2006 по 2007 годы – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.В 2007 году он перешел в СК России. В 2011 году Краснов был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе СК РФ.В апреле 2016 года он назначен заместителем главы СК Александра Бастрыкина.Будучи следователем, Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.20 января 2020 года президент России Владимир Путин внес кандидатуру Краснова на должность генпрокурора. 22 января 2020 года он был утвержден Советом Федерации на пост генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.19 декабря 2024 года Путин предложил переназначить Краснова на пост генпрокурора. 20 декабря 2024 года Совет Федерации поддержал его кандидатуру для назначения на должность генерального прокурора РФ. 22 января 2025 года президент России подписал указ, продлевающий полномочия Краснова на посту генерального прокурора РФ.25 августа 2025 года глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России.23 сентября комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации.Член Совета Безопасности. Входит в состав президиума совета при президенте РФ по противодействию коррупции. Действительный государственный советник юстиции (2020). Заслуженный юрист Российской Федерации (2025).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), орденом Александра Невского, отмечен Почетной грамотой президента России (2014).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биография, игорь краснов