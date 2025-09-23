Рейтинг@Mail.ru
Биография Игоря Краснова - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Биография Игоря Краснова
Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. РИА Новости Крым, 23.09.2025
Биография Игоря Краснова

Биография Игоря Краснова

12:17 23.09.2025
 
Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.
В 1998 году он окончил юридический факультет Поморского государственного университета имени Михаила Ломоносова (сейчас входит в состав Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Ломоносова).
С 1997 года Краснов работал в органах прокуратуры.
С 2006 по 2007 годы – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.
В 2007 году он перешел в СК России. В 2011 году Краснов был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе СК РФ.
В апреле 2016 года он назначен заместителем главы СК Александра Бастрыкина.
Будучи следователем, Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.
20 января 2020 года президент России Владимир Путин внес кандидатуру Краснова на должность генпрокурора. 22 января 2020 года он был утвержден Советом Федерации на пост генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.
19 декабря 2024 года Путин предложил переназначить Краснова на пост генпрокурора. 20 декабря 2024 года Совет Федерации поддержал его кандидатуру для назначения на должность генерального прокурора РФ. 22 января 2025 года президент России подписал указ, продлевающий полномочия Краснова на посту генерального прокурора РФ.
25 августа 2025 года глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России.
23 сентября комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации.
Член Совета Безопасности. Входит в состав президиума совета при президенте РФ по противодействию коррупции. Действительный государственный советник юстиции (2020). Заслуженный юрист Российской Федерации (2025).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), орденом Александра Невского, отмечен Почетной грамотой президента России (2014).
