Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
2025-09-22T21:52

Воздушную тревогу в Севастополе отменили
2025-09-22T21:52
2025-09-22T21:52
2025-09-22T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
