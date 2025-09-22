Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T21:52
2025-09-22T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь
крым
новости севастополя, севастополь, крым, срочные новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отменена воздушная тревога

21:52 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
