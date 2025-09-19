https://crimea.ria.ru/20250919/dengi-v-podushku-moshenniki-v-krymu-izobreli-novyuyu-skhemu-obmana-1149565637.html

Деньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана

2025-09-19T15:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе двух пенсионерок обманули мошенники, чтобы выманить четыре миллиона рублей, причем одну из женщин использовали "в темную" как курьера. Какую новую схему обмана придумали аферисты и как был раскрыт их план, рассказали в полиции города.По словам полицейских, они сорвали настоящий мошеннический спектакль с элементами черной комедии, главные роли в которой сыграли пенсионерки из Севастополя возрастом 82 и 88 лет.Сперва аферисты позвонили 82-летней женщине. Представились по классической схеме сотрудниками ФСБ и юристами, и сообщили, что ее деньги в банке в опасности и нужно срочно перевести их на "безопасный счет". Для убедительности даже вызвали ей такси.На этом этапе классика схемы заканчивалась: таксист отвозил женщину не в банк, а к другой пенсионерке постарше. С ней мошенники к тому времени уже успели побеседовать и объяснить, что ей якобы привезут деньги "от подопечной", к которым она должна будет добавить свои 2 млн 875 тысяч и отвезти в Анапу."Видимо, по версии злоумышленников, именно там находится филиал ФСБ по спасению бабушкиных заначек", – с иронией комментируют правоохранители преступную схему.Когда 88-летняя женщина, ставшая ничего не подозревавшей соучастницей преступников, села в так же услужливо вызванное для нее аферистами такси, чтобы направиться с деньгами, своими и чужими, в Краснодарский край, необыкновенную экспедицию уже контролировали сотрудники ОМВД по Ленинскому району Севастополя."Мошенники остались ни с чем, а бабушки – с наличкой и легким недоумением, как это все вообще могло произойти. В итоге возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Полиция ищет виновников", – сообщили в ведомстве.В МВД рекомендуют крымчанам сразу класть телефонную трубку, "если вам предлагают сохранить деньги с помощью подушки, такси и поездки в Анапу".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

