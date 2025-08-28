https://crimea.ria.ru/20250828/v-kieve-progremela-seriya-vzryvov---v-gorode-polykhayut-pozhary-1149037218.html
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
Серия взрывов прозвучала в Киеве и пригороде на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T06:48
2025-08-28T06:48
2025-08-28T07:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прозвучала в Киеве и пригороде на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ."Киев - снова взрывы", - говорится в сообщении телеканала ТСН.Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.Кроме того, громко было в Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Староконстантинове Хмельницкой области.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
06:48 28.08.2025 (обновлено: 07:25 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прозвучала в Киеве и пригороде на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
"Киев - снова взрывы", - говорится в сообщении телеканала ТСН.
По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожары произошли в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах.
Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.
Кроме того, громко было в Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Староконстантинове Хмельницкой области.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
