https://crimea.ria.ru/20250828/v-kieve-progremela-seriya-vzryvov---v-gorode-polykhayut-pozhary-1149037218.html

Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары

Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары

Серия взрывов прозвучала в Киеве и пригороде на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T06:48

2025-08-28T06:48

2025-08-28T07:25

киев

взрыв

украина

удары по украине

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144626270_0:220:1280:940_1920x0_80_0_0_2c703fb1ecc4304a1137fea3c23deb51.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прозвучала в Киеве и пригороде на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ."Киев - снова взрывы", - говорится в сообщении телеканала ТСН.Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.Кроме того, громко было в Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Староконстантинове Хмельницкой области.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, взрыв, украина, удары по украине, новости, новости сво