В Феодосии горит отель - что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Феодосии горит отель - что известно
В Феодосии горит отель - что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Феодосии горит отель - что известно
Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T19:13
2025-08-25T20:17
пожар
феодосия
происшествия
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Тремя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Очаг возгорания был обнаружен в цокольном этаже, где находилась сауна. "В 18:56 - ликвидация открытого горения на площади 6 кв.м. Всего привлечено от РСЧС 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники", - уточнили в ведомстве.Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств возгорания в феодосийской гостинице, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пожар, феодосия, происшествия, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
В Феодосии горит отель - что известно

В Феодосии из-за пожара в отеле эвакуировали 13 человек

19:13 25.08.2025 (обновлено: 20:17 25.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном здании отеля "Феодосия" в г. Феодосия, ул. Пушкина. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по повышенному рангу. Из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе 2 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Тремя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Очаг возгорания был обнаружен в цокольном этаже, где находилась сауна.
"В 18:56 - ликвидация открытого горения на площади 6 кв.м. Всего привлечено от РСЧС 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники", - уточнили в ведомстве.
Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств возгорания в феодосийской гостинице, проинформировали в надзорном ведомстве.

"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в месте массового пребывания граждан", - говорится в сообщении.
