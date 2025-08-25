https://crimea.ria.ru/20250825/v-feodosii-gorit-otel---chto-izvestno-1148976871.html
В Феодосии горит отель - что известно
25.08.2025
В Феодосии горит отель - что известно
Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Тремя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Очаг возгорания был обнаружен в цокольном этаже, где находилась сауна. "В 18:56 - ликвидация открытого горения на площади 6 кв.м. Всего привлечено от РСЧС 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники", - уточнили в ведомстве.Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств возгорания в феодосийской гостинице, проинформировали в надзорном ведомстве.
В Феодосии из-за пожара в отеле эвакуировали 13 человек
19:13 25.08.2025 (обновлено: 20:17 25.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном здании отеля "Феодосия" в г. Феодосия, ул. Пушкина. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по повышенному рангу. Из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе 2 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Тремя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Очаг возгорания был обнаружен в цокольном этаже, где находилась сауна.
"В 18:56 - ликвидация открытого горения на площади 6 кв.м. Всего привлечено от РСЧС 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники", - уточнили в ведомстве.
Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств возгорания в феодосийской гостинице, проинформировали в надзорном ведомстве.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в месте массового пребывания граждан", - говорится в сообщении.
