https://crimea.ria.ru/20250825/v-feodosii-gorit-otel---chto-izvestno-1148976871.html

В Феодосии горит отель - что известно

В Феодосии горит отель - что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2025

В Феодосии горит отель - что известно

Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T19:13

2025-08-25T19:13

2025-08-25T20:17

пожар

феодосия

происшествия

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Тремя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Очаг возгорания был обнаружен в цокольном этаже, где находилась сауна. "В 18:56 - ликвидация открытого горения на площади 6 кв.м. Всего привлечено от РСЧС 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники", - уточнили в ведомстве.Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств возгорания в феодосийской гостинице, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250823/uscherb-na-14-mln-vinovnika-krupnogo-pozhara-v-krymu-budut-sudit-1148932650.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, феодосия, происшествия, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым