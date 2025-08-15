https://crimea.ria.ru/20250815/poslednee-intervyu-tsoya-o-chem-on-umolchal-pered-rokovoy-avariey-1148753876.html

Последнее интервью Цоя: о чем он умолчал перед роковой аварией

Певец Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Музыкант разбился на дороге Слока-Талси в Латвии. Однако многие не верят, что певец погиб именно... РИА Новости Крым, 15.08.2025

виктор цой

память

музыка

искусство

история

общество

Певец Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Музыкант разбился на дороге Слока-Талси в Латвии. Однако многие не верят, что певец погиб именно так. Вокруг его смерти до сих пор ходит множество версий. И некоторые из них косвенно подтверждает одно из интервью культового музыканта.Уснул за рулем или помогли уснуть?Жизнь Цоя прервалась 15 августа в 1990 году, когда ему было 28 лет. По официальной версии, музыкант заснул за рулем и не справился с управлением, вылетев на встречную полосу. Следствие установило, что в момент гибели Цой был трезв и не находился под воздействием наркотических веществ.Более того, она была уверена, что "Москвич" музыканта летел со скоростью порядка 130 километров в час. Скорее всего певец заснул из-за переутомления, так как накануне гибели он засиделся допоздна с близкими, а в 5 утра уже был на ногах.Другая версия событий у авторов документального фильма "Цой. Высокая в небе звезда". Музыкант хотел перевернуть магнитофонную кассету с записями музыки и отвлекся от дороги. Валентина Цой, мать певца, тоже считала, что внимание сына могло быть сконцентрировано на музыке. В связи с этим он потерял контроль над дорогой."Причиной аварии на 99% явилось то, что Цой ехал на большой скорости, слушал в момент аварии музыку, сложную для восприятия, и, заметив издалека автобус, попытался прижаться вправо к обочине, но при этом не сбросил газ, что обычно бывает с новичками в езде. Результатом стал занос — его выбросило под автобус. Банальная автокатастрофа", — уверен журналист Виталий Калгин, написавший о Цое несколько книг.Отец музыканта Роберт Цой не рассматривал никакие версии кроме официальной. Роберт считает, что многие просто претендуют на оригинальность и новизну, чтобы прославиться на имени сына. Роберт Цой уверен, что причиной трагедии стал сам Виктор.Последнее интервью, о котором почти никто не знаетМало кто знает, но за несколько месяцев до гибели Цой сходил на свое последнее интервью. Некоторые считают, что в нем он намекнул на проблемы .Интервью состоялось 7 мая 1990 года за три месяца до смерти певца. На все вопросы о будущем музыкант отвечал неопределенно, даже будто намекал, что жизнь может оборваться в любой момент.По мнению участников группы "Кино", со стороны Виктора были различные намеки, что его хотят убить. Выдвигалась даже версия, что убийство мог заказать продюсер Юрий Айзеншпис. У музыканта были выгодные предложения из-за рубежа, а продюсер якобы не хотел его отпускать.Существует весьма странный документ, который по словам музыкантов "Кино", подсунула Цою некая белорусская организация во время гастролей. Датой окончания этого договора служит роковая дата 15 августа 1990 года. Никто не может объяснить, что это за документ и откуда он взялся. Организации с таким названием в Белоруссии не нашли.Память вечнаВиктора Цоя похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. В память о рок-кумире по всей России и в других странах установлены различные мемориалы и стены памяти.Хоть после ухода артиста прошло около 35 лет, его обсуждают часто. В том числе из-за странных обстоятельств гибели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

