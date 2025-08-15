https://crimea.ria.ru/20250815/krymskiy-most-v-probkakh-ochered-iz-kerchi-rastyanulas-na-11-km-1148746211.html
Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
Очередь на подъезде к Крымскому мосту растянулась более чем на 10 км. Свыше 1300 машин ждут проезда, время ожидания – минимум 3 часа, передает корреспондент РИА РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T14:52
2025-08-15T14:52
2025-08-15T15:01
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
логистика
очереди на крымском мосту
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_1c753f82032bcbd52d416df56fa15299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Очередь на подъезде к Крымскому мосту растянулась более чем на 10 км. Свыше 1300 машин ждут проезда, время ожидания – минимум 3 часа, передает корреспондент РИА Новости Крым.Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.За бортом +30 градусов, поэтому воду от волонтеров автомобилисты принимают с благодарностью. Водителям также раздают брошюры, где указаны контакты волонтеров Красного Креста, а также перечислена помощь, которую они готовы оказать автотуристам в своем палаточном лагере. Волонтеры выставили два пункта раздачи воды. Один - в 4 километрах от моста, второй - в 15 км. Как рассказал директор департамента по реагированию на ЧС российского Красного Креста Михаил Соловьев, в среднем они раздают порядка 2 тонн воды в сутки.Если машина с маленькими пассажирами стоит далеко от палаточного лагеря, то по заявке родителей волонтеры сами приезжают к ожидающим и забирают их на служебном транспорте. Для него здесь отдельная выделенная полоса. Он напомнил, что в палаточном лагере российского Красного Креста также дежурит фельдшер, готовый оказать медицинскую помощь. Есть кондиционеры, зарядки для телефонов, уголки для детских игр. Планируется, что этот пункт помощи автомобилистам будет развернут до тех пор, пока будет наблюдаться высокий трафик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_6c2576516013208d09b544c4b8a4d48c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, логистика, очереди на крымском мосту, эксклюзивы риа новости крым
Материал дополняется
Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
Что происходит на Крымском мосту – репортаж с автоподходов и пункта Красного Креста
14:52 15.08.2025 (обновлено: 15:01 15.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Очередь на подъезде к Крымскому мосту растянулась более чем на 10 км. Свыше 1300 машин ждут проезда, время ожидания – минимум 3 часа, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.
За бортом +30 градусов, поэтому воду от волонтеров автомобилисты принимают с благодарностью. Водителям также раздают брошюры, где указаны контакты волонтеров Красного Креста, а также перечислена помощь, которую они готовы оказать автотуристам в своем палаточном лагере.
"Мы информируем граждан, которые стоят в очереди на досмотр к Крымскому мосту, о том, что у нас в палаточном лагере есть комната матери и ребенка, где мамы с детьми могут отдохнуть, занять ребенка, развлечь играми", - рассказала РИА Новости Крым волонтер Анна.
Волонтеры выставили два пункта раздачи воды. Один - в 4 километрах от моста, второй - в 15 км. Как рассказал директор департамента по реагированию на ЧС российского Красного Креста Михаил Соловьев, в среднем они раздают порядка 2 тонн воды в сутки.
"Идет огромный поток людей. В среднем в день расход - это две тонны воды, но в зависимости от интенсивности. В конце рабочей недели эта интенсивность возрастает. Также к нам поступают обращения от семей с маленькими детьми, которых необходимо сопроводить до нашей комнаты ожидания, чтобы в комфортных условиях они могли подождать, пока их родители преодолеют пробку, после чего они вернутся в свою машину и продолжат путь", - сказал он.
Если машина с маленькими пассажирами стоит далеко от палаточного лагеря, то по заявке родителей волонтеры сами приезжают к ожидающим и забирают их на служебном транспорте. Для него здесь отдельная выделенная полоса.
"За сегодня уже было 3 таких заявки. Продолжаем отрабатывать", - добавил Соловьев.
Он напомнил, что в палаточном лагере российского Красного Креста также дежурит фельдшер, готовый оказать медицинскую помощь. Есть кондиционеры, зарядки для телефонов, уголки для детских игр. Планируется, что этот пункт помощи автомобилистам будет развернут до тех пор, пока будет наблюдаться высокий трафик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.