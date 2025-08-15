https://crimea.ria.ru/20250815/krymskiy-most-v-probkakh-ochered-iz-kerchi-rastyanulas-na-11-km-1148746211.html

Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Очередь на подъезде к Крымскому мосту растянулась более чем на 10 км. Свыше 1300 машин ждут проезда, время ожидания – минимум 3 часа, передает корреспондент РИА Новости Крым.Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.За бортом +30 градусов, поэтому воду от волонтеров автомобилисты принимают с благодарностью. Водителям также раздают брошюры, где указаны контакты волонтеров Красного Креста, а также перечислена помощь, которую они готовы оказать автотуристам в своем палаточном лагере. Волонтеры выставили два пункта раздачи воды. Один - в 4 километрах от моста, второй - в 15 км. Как рассказал директор департамента по реагированию на ЧС российского Красного Креста Михаил Соловьев, в среднем они раздают порядка 2 тонн воды в сутки.Если машина с маленькими пассажирами стоит далеко от палаточного лагеря, то по заявке родителей волонтеры сами приезжают к ожидающим и забирают их на служебном транспорте. Для него здесь отдельная выделенная полоса. Он напомнил, что в палаточном лагере российского Красного Креста также дежурит фельдшер, готовый оказать медицинскую помощь. Есть кондиционеры, зарядки для телефонов, уголки для детских игр. Планируется, что этот пункт помощи автомобилистам будет развернут до тех пор, пока будет наблюдаться высокий трафик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

