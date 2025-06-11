https://crimea.ria.ru/20250611/rekvizity-schetov-izmenyatsya-u-vsekh-kart-roznichnykh-klientov-rnkb--1147123008.html
Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ
Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ
В рамках интеграции РНКБ и ВТБ изменятся реквизиты счетов карт розничных клиентов крымской кредитной организации, сообщает пресс-служба РНКБ. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T12:01
2025-06-11T12:01
2025-06-11T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В рамках интеграции РНКБ и ВТБ изменятся реквизиты счетов карт розничных клиентов крымской кредитной организации, сообщает пресс-служба РНКБ.Новые реквизиты можно будет увидеть в приложении РНКБ или уточнить в отделении банка.Если клиент получает на карту РНКБ зарплату в рамках зарплатного проекта, пенсию или социальные выплаты, новые реквизиты банк передаст работодателю или в Социальный фонд России самостоятельно.Клиенты, которые получают зарплату через пополнение платежными поручениями (без зарплатного проекта), или получают на карту любые другие выплаты, должны самостоятельно сообщить работодателю/отправителю об изменении реквизитов.Для корректного перевода банковских продуктов и счетов в ВТБ важно, чтобы паспортные данные и доверенный номер телефона клиента были актуальны. Обновить данные паспорта можно без посещения банка в чате мобильного приложения РНКБ: прикрепите фото нового паспорта в чат и выберите действие "Обновление персональных данных". Актуализировать номер телефона можно только лично в отделении банка.
https://crimea.ria.ru/20250512/perekhod-iz-rnkb-v-vtb-budet-legkim-glavnoe--proverit-svoi-dannye-1146044088.html
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рнкб (пао), втб, банк, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В рамках интеграции РНКБ и ВТБ изменятся реквизиты счетов карт розничных клиентов крымской кредитной организации, сообщает пресс-служба РНКБ.
Новые реквизиты можно будет увидеть в приложении РНКБ или уточнить в отделении банка.
Если клиент получает на карту РНКБ зарплату в рамках зарплатного проекта, пенсию или социальные выплаты, новые реквизиты банк передаст работодателю или в Социальный фонд России самостоятельно.
Клиенты, которые получают зарплату через пополнение платежными поручениями (без зарплатного проекта), или получают на карту любые другие выплаты, должны самостоятельно сообщить работодателю/отправителю об изменении реквизитов.
"С завтрашнего дня клиенты РНКБ станут клиентами ВТБ. До конца года будет проходить поэтапная миграция всех действующих продуктов и счетов в инфраструктуру ВТБ. Обращаю внимание, что о переводе продуктов клиентам сообщат дополнительно, просим внимательно следить за уведомлениями, которые приходят от банка", — приводит пресс-служба слова управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
Для корректного перевода банковских продуктов и счетов в ВТБ важно, чтобы паспортные данные и доверенный номер телефона клиента были актуальны. Обновить данные паспорта можно без посещения банка в чате мобильного приложения РНКБ: прикрепите фото нового паспорта в чат и выберите действие "Обновление персональных данных". Актуализировать номер телефона можно только лично в отделении банка.