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РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин
РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин - РИА Новости Крым, 19.05.2025
РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин
Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T20:04
2025-05-19T20:26
владимир путин (политик)
дональд трамп
россия
сша
переговоры
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.Президент РФ обратил внимание на необходимость определения наиболее эффективных путей движения к миру."Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути", – добавил Путин.Президент РФ назвал состоявшуюся беседу с Трампом очень конструктивной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, переговоры, политика, украина
РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня – Путин

20:04 19.05.2025 (обновлено: 20:26 19.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре "Сириус" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
"Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", – сказал российский лидер журналистам.
Президент РФ обратил внимание на необходимость определения наиболее эффективных путей движения к миру.
"Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути", – добавил Путин.
Президент РФ назвал состоявшуюся беседу с Трампом очень конструктивной.
"Вопрос в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны", – подчеркнул глава российского государства.
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
19:45
Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие
 
Владимир Путин (политик)Дональд ТрампРоссияСШАПереговорыПолитикаУкраина
 
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