https://crimea.ria.ru/20250519/rf-gotova-rabotat-s-kievom-nad-memorandumom-po-prekrascheniyu-ognya--putin-1146548791.html

РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин

РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин - РИА Новости Крым, 19.05.2025

РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T20:04

2025-05-19T20:04

2025-05-19T20:26

владимир путин (политик)

дональд трамп

россия

сша

переговоры

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.Президент РФ обратил внимание на необходимость определения наиболее эффективных путей движения к миру."Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути", – добавил Путин.Президент РФ назвал состоявшуюся беседу с Трампом очень конструктивной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250519/putin-i-tramp-zavershili-razgovor-prezident-rossii-vyshel-k-zhurnalistam-1146548451.html

россия

сша

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, переговоры, политика, украина