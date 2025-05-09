Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента

Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны - фотолента
Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.
Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.
Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.
Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.
Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.
Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.
Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.
Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.
Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.
Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.
Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.
Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.
Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.
Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.
Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.
Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева - знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева - знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.
Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.
Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.
Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года) На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.
Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года) На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.
Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.
Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.
При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка).
При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка).
К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.
К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.
Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.
Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.
Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.
Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин (слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин (слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.
Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.
Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.
Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).
Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).
Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).
Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).
Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.
Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.
Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведённая с целью нанесения массированных ударов по Берлину.
Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведённая с целью нанесения массированных ударов по Берлину.
Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.
9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.
Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.
Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.
Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.
Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.
Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.
Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.
Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.
Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева - знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.
Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.
Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года) На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.
Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.
При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка).
К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.
Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.
Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин (слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.
Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.
Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).
Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).
Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.
Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведённая с целью нанесения массированных ударов по Берлину.
Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.