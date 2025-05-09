https://crimea.ria.ru/20250509/1145882759.html

Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента

Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента

Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны - в этих исторических кадрах ее летопись. Страшный, трудный и победный путь - в... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T15:14

2025-05-09T15:14

2025-05-09T15:14

фотоленты

великая отечественная война

история

ссср

80 лет победы

память

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Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны - в этих исторических кадрах ее летопись. Страшный, трудный и победный путь - в фотоподборке РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250418/o-geroyakh-bylykh-vremen-glavnye-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-v-krymu-1145792464.html

ссср

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война, история, ссср, 80 лет победы, память