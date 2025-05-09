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Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Фотоленты
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Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента
Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента
Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны - в этих исторических кадрах ее летопись. Страшный, трудный и победный путь - в... РИА Новости Крым, 09.05.2025
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фотоленты
великая отечественная война
история
ссср
80 лет победы
память
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Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны - в этих исторических кадрах ее летопись. Страшный, трудный и победный путь - в фотоподборке РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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великая отечественная война, история, ссср, 80 лет победы, память
Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента

Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны - фотолента

15:14 09.05.2025
 
© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by KlimbimКрасноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде
Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде
© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim
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Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны - в этих исторических кадрах ее летопись. Страшный, трудный и победный путь - в фотоподборке РИА Новости Крым.
© Foto Evgeniy Khaldei/Olga Shirnina/Color by Klimbim Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
1 из 40
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
© Foto Evgeniy Khaldei/Olga Shirnina/Color by Klimbim
© РИА Новости . Oleg Knorring / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы "Москва".
Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва
2 из 40
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы "Москва".
© РИА Новости . Oleg Knorring
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© РИА Новости . Vladimir Grebnev / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва под Москвой. Западный фронт. Сапёры-разведчики В.Драчёв, П.Кайгородов и И.Аксёнов готовят проходы в немецких заграждениях.
Саперы-разведчики готовят проходы в немецких заграждениях. Битва под Москвой
3 из 40
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва под Москвой. Западный фронт. Сапёры-разведчики В.Драчёв, П.Кайгородов и И.Аксёнов готовят проходы в немецких заграждениях.
© РИА Новости . Vladimir Grebnev
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© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.

Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве
4 из 40

Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.

© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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© РИА Новости . Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.

Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок. Блокада Ленинграда
5 из 40

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.

© РИА Новости . Boris Kudoyarov
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© РИА Новости . Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода
6 из 40

Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.

© РИА Новости . Boris Kudoyarov
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© РИА Новости . Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда
7 из 40

Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.

© РИА Новости . Boris Kudoyarov
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© РИА Новости . Israel Ozerski / Перейти в фотобанк

Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.

Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях
8 из 40

Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.

© РИА Новости . Israel Ozerski
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© РИА Новости . Alexander Sokolenko / Перейти в фотобанк

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции
9 из 40

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.

© РИА Новости . Alexander Sokolenko
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© РИА Новости . Evgeniy Haldei / Перейти в фотобанк

Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.

Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
10 из 40

Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.

© РИА Новости . Evgeniy Haldei
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© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.

Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом
11 из 40

Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.

© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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© РИА Новости . Semen Alperin / Перейти в фотобанк

Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков
12 из 40

Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости . Semen Alperin
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© РИА Новости . Sergei Kosyrev / Перейти в фотобанк

Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.

Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды
13 из 40

Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.

© РИА Новости . Sergei Kosyrev
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© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева - знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.

Танк Т-34 Родина на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде
14 из 40

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева - знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.

© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim
© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде.
Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде
15 из 40
Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде.
© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim
© РИА Новости . Yuri Onkar / Перейти в фотобанк

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.

Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки
16 из 40

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.

© РИА Новости . Yuri Onkar
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© Foto Public domainКрасноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. На переднем плане снайперская пара — С. Матарьян и Б. Бондаренко.
Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе
17 из 40
Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. На переднем плане снайперская пара — С. Матарьян и Б. Бондаренко.
© Foto Public domain
© РИА Новости . Yakov Khalip / Перейти в фотобанк

Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.

Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани
18 из 40

Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.

© РИА Новости . Yakov Khalip
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© РИА Новости . Maks Alpert / Перейти в фотобанк

Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года) На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.

Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту
19 из 40

Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года) На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.

© РИА Новости . Maks Alpert
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© РИА Новости . Fedor Levshin / Перейти в фотобанк

Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.

Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга
20 из 40

Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.

© РИА Новости . Fedor Levshin
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© Foto Public domain/Pavel TroshkinСанинструктор батареи 45-мм пушек Анна Андреевна Соколова (1922- 07.08.1943) перевязывает раненого в бою солдата на Орловско-Курском направлении. Позади ведет огонь расчет 82-мм миномета минометной роты 3-го стрелкового батальона 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии, командир минометного расчета сержант Абдурахман Ендольенович Валеев (1914-28.07.1943).
Санинструктор Анна Соколова перевязывает раненого в бою солдата на Орловско-Курском направлении
21 из 40
Санинструктор батареи 45-мм пушек Анна Андреевна Соколова (1922- 07.08.1943) перевязывает раненого в бою солдата на Орловско-Курском направлении. Позади ведет огонь расчет 82-мм миномета минометной роты 3-го стрелкового батальона 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии, командир минометного расчета сержант Абдурахман Ендольенович Валеев (1914-28.07.1943).
© Foto Public domain/Pavel Troshkin
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Battle of Kursk (cropped image)

При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка).

При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти
22 из 40

При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка).

CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Battle of Kursk (cropped image)
© РИА Новости . Vladimir Ivanov / Перейти в фотобанк

К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.

Форсирование озера Сиваш
23 из 40

К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.

© РИА Новости . Vladimir Ivanov
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© РИА Новости . Kazimir / Перейти в фотобанк

Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.

Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении
24 из 40

Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.

© РИА Новости . Kazimir
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Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.

Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления
25 из 40

Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.

© РИА Новости
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© Foto Public domain/Boris VelyashevДевушка освобожденного Кореиза пишет на стене "Слава доблестным бойцам Красной Армии", другая девушка разговаривает с двумя солдатами.
Девушка освобожденного Кореиза пишет на стене Слава доблестным бойцам Красной Армии
26 из 40
Девушка освобожденного Кореиза пишет на стене "Слава доблестным бойцам Красной Армии", другая девушка разговаривает с двумя солдатами.
© Foto Public domain/Boris Velyashev
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Crimean Offensive (cropped image)Освобожденный Севастополь. Май 1944 года
Освобожденный Севастополь
27 из 40
Освобожденный Севастополь. Май 1944 года
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Crimean Offensive (cropped image)
© Foto Public domain/Evgeniy HaldeiЗавод Войкова в Керчи снова наш.
Завод Войкова в Керчи
28 из 40
Завод Войкова в Керчи снова наш.
© Foto Public domain/Evgeniy Haldei
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Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин (слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
29 из 40

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин (слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.

© РИА Новости
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© Foto Public domain/Emmanuil YevzerikhinБатарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. 110-го ГАП ведет огонь по немецким войскам. Белоруссия, лето 1944 года. На переднем плане — командир огневого взвода 1-й батареи 110-го гаубичного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской Могилевской бригады 49-й армии лейтенант Вячеслав Сергеевич Царапкин (1924 г.р.).
Батарея 152-мм гаубиц Д-1 ведет огонь по немецким войскам
30 из 40
Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. 110-го ГАП ведет огонь по немецким войскам. Белоруссия, лето 1944 года. На переднем плане — командир огневого взвода 1-й батареи 110-го гаубичного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской Могилевской бригады 49-й армии лейтенант Вячеслав Сергеевич Царапкин (1924 г.р.).
© Foto Public domain/Emmanuil Yevzerikhin
© РИА Новости . Valery Sukhodolskiy / Перейти в фотобанк

Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.

Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии
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Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.

© РИА Новости . Valery Sukhodolskiy
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Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.

Дети, освобожденные из немецкого плена
32 из 40

Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.

© РИА Новости
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Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).

Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив)
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Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).

© РИА Новости
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Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).

Освобождение Польши от немецко-фашистских войск
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Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).

© РИА Новости
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CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / East Prussian Offensive (cropped image)Огонь РС "Катюши" 10-го танкового корпуса утром 21.1.45, до восхода солнца перед штурмом города Танненберг.
Огонь РС Катюши до восхода солнца перед штурмом города Танненберг
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Огонь РС "Катюши" 10-го танкового корпуса утром 21.1.45, до восхода солнца перед штурмом города Танненберг.
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / East Prussian Offensive (cropped image)
© РИА Новости . Knorring / Перейти в фотобанк

Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.

Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага
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Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.

© РИА Новости . Knorring
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Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведённая с целью нанесения массированных ударов по Берлину.

Воздушная операция ВВС Красной армии Салют
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Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведённая с целью нанесения массированных ударов по Берлину.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом.
Советское знамя над Рейхстагом
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом.
© РИА Новости
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© Foto Yakov Ryumkin/Olga Shirnina/Color by Klimbim

Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.

Младший сержант Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина
39 из 40

Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.

© Foto Yakov Ryumkin/Olga Shirnina/Color by Klimbim
© Foto Mikhail Runov/Olga Shirnina/Color by Klimbim

9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.

Советские летчики на площади Революции в Москве
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9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.

© Foto Mikhail Runov/Olga Shirnina/Color by Klimbim
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Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
© Foto Evgeniy Khaldei/Olga Shirnina/Color by Klimbim
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы "Москва".
© РИА Новости . Oleg Knorring
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва под Москвой. Западный фронт. Сапёры-разведчики В.Драчёв, П.Кайгородов и И.Аксёнов готовят проходы в немецких заграждениях.
© РИА Новости . Vladimir Grebnev
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Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.

© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.

© РИА Новости . Boris Kudoyarov
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Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.

© РИА Новости . Boris Kudoyarov
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Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.

© РИА Новости . Boris Kudoyarov
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Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.

© РИА Новости . Israel Ozerski
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Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.

© РИА Новости . Alexander Sokolenko
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Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.

© РИА Новости . Evgeniy Haldei
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Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.

© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости . Semen Alperin
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Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.

© РИА Новости . Sergei Kosyrev
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Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева - знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.

© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim
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Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде.
© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim
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Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.

© РИА Новости . Yuri Onkar
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Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. На переднем плане снайперская пара — С. Матарьян и Б. Бондаренко.
© Foto Public domain
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Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.

© РИА Новости . Yakov Khalip
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Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года) На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.

© РИА Новости . Maks Alpert
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Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.

© РИА Новости . Fedor Levshin
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Санинструктор батареи 45-мм пушек Анна Андреевна Соколова (1922- 07.08.1943) перевязывает раненого в бою солдата на Орловско-Курском направлении. Позади ведет огонь расчет 82-мм миномета минометной роты 3-го стрелкового батальона 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии, командир минометного расчета сержант Абдурахман Ендольенович Валеев (1914-28.07.1943).
© Foto Public domain/Pavel Troshkin
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При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка).

CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Battle of Kursk (cropped image)
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К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.

© РИА Новости . Vladimir Ivanov
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Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.

© РИА Новости . Kazimir
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Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.

© РИА Новости
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Девушка освобожденного Кореиза пишет на стене "Слава доблестным бойцам Красной Армии", другая девушка разговаривает с двумя солдатами.
© Foto Public domain/Boris Velyashev
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Освобожденный Севастополь. Май 1944 года
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Crimean Offensive (cropped image)
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Завод Войкова в Керчи снова наш.
© Foto Public domain/Evgeniy Haldei
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Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин (слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.

© РИА Новости
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Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. 110-го ГАП ведет огонь по немецким войскам. Белоруссия, лето 1944 года. На переднем плане — командир огневого взвода 1-й батареи 110-го гаубичного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской Могилевской бригады 49-й армии лейтенант Вячеслав Сергеевич Царапкин (1924 г.р.).
© Foto Public domain/Emmanuil Yevzerikhin
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Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.

© РИА Новости . Valery Sukhodolskiy
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32 из 40

Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.

© РИА Новости
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Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).

© РИА Новости
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34 из 40

Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).

© РИА Новости
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35 из 40
Огонь РС "Катюши" 10-го танкового корпуса утром 21.1.45, до восхода солнца перед штурмом города Танненберг.
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / East Prussian Offensive (cropped image)
36 из 40

Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.

© РИА Новости . Knorring
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37 из 40

Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведённая с целью нанесения массированных ударов по Берлину.

© РИА Новости
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38 из 40
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом.
© РИА Новости
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39 из 40

Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.

© Foto Yakov Ryumkin/Olga Shirnina/Color by Klimbim
40 из 40

9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.

© Foto Mikhail Runov/Olga Shirnina/Color by Klimbim
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