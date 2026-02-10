https://crimea.ria.ru/20260210/pvo-sbila-pyat-dronov-nad-krymom-i-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-1153101361.html
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T18:31
2026-02-10T18:31
2026-02-10T18:47
новости
черное море
азовское море
новости крыма
крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.В том числе 16 дронов ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 – над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного моей и один дрон – над Крымом.В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края ранее была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
азовское море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, черное море, азовское море, новости крыма, крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
ПВО перехватила и уничтожила над Крымом и регионами России еще 33 беспилотника ВСУ
18:31 10.02.2026 (обновлено: 18:47 10.02.2026)