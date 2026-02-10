Рейтинг@Mail.ru
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/pvo-sbila-pyat-dronov-nad-krymom-i-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-1153101361.html
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T18:31
2026-02-10T18:47
новости
черное море
азовское море
новости крыма
крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.В том числе 16 дронов ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 – над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного моей и один дрон – над Крымом.В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края ранее была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
азовское море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, черное море, азовское море, новости крыма, крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России

ПВО перехватила и уничтожила над Крымом и регионами России еще 33 беспилотника ВСУ

18:31 10.02.2026 (обновлено: 18:47 10.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.

"Десятого февраля в период с 16 до 18 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.

В том числе 16 дронов ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 – над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного моей и один дрон – над Крымом.
В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края ранее была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиЧерное мореАзовское мореНовости КрымаКрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
19:51ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области
19:37Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
19:22МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму
19:06На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах
18:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
18:52Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
18:34В Севастополе воздушная тревога
18:31Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
18:22В Феодосии слышна стрельба
18:07Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе
17:57В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
17:43Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
Лента новостейМолния