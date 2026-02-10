https://crimea.ria.ru/20260210/pvo-sbila-pyat-dronov-nad-krymom-i-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-1153101361.html

Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России

Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России

33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили... РИА Новости Крым, 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.В том числе 16 дронов ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 – над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного моей и один дрон – над Крымом.В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края ранее была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2026

