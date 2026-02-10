https://crimea.ria.ru/20260210/na-kubani-oprovergli-feyk-o-novykh-vybrosakh-mazuta-na-plyazhakh-1153102242.html

На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах

На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах

Информация о новых выбросах мазута на пляжах Анапы является недостоверной. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Информация о новых выбросах мазута на пляжах Анапы является недостоверной. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Видео и фотоматериалы с изображением крупных мазутных фракций ранее появились в мессенджерах и соцсетях.По данным ведомства, в период с весны до осени прошлого года все публичные песчаные пляжи Анапы были очищены с помощью спецтехники в несколько этапов, с просеиванием песка и грунта на глубине до 70 см. При этом , как уточнили в оперштабе, фрагменты мазута встречаются в отдалении от публичных пляжей, на территории особо охраняемых природных зон, в частности на Бугазской косе, где невозможно или запрещено работать спецтехнике.Уточняется, что оценивать состояние официальных пляжей будут весной, перед началом купального сезона.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколькоКубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами

