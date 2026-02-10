https://crimea.ria.ru/20260210/na-kubani-oprovergli-feyk-o-novykh-vybrosakh-mazuta-na-plyazhakh-1153102242.html
На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах
На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах - РИА Новости Крым, 10.02.2026
На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах
Информация о новых выбросах мазута на пляжах Анапы является недостоверной. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.02.2026
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Информация о новых выбросах мазута на пляжах Анапы является недостоверной. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Видео и фотоматериалы с изображением крупных мазутных фракций ранее появились в мессенджерах и соцсетях.
"Мониторинг состояния береговой линии ведется ежедневно. Выбросы нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе не фиксировали уже больше трех месяцев. Это касается как мелких, так и особенно – крупных фрагментов мазута", – сообщили в оперштабе со ссылкой на данные краевого МЧС.
По данным ведомства, в период с весны до осени прошлого года все публичные песчаные пляжи Анапы были очищены с помощью спецтехники в несколько этапов, с просеиванием песка и грунта на глубине до 70 см. При этом , как уточнили в оперштабе, фрагменты мазута встречаются в отдалении от публичных пляжей, на территории особо охраняемых природных зон, в частности на Бугазской косе, где невозможно или запрещено работать спецтехнике.
"Эта территория используется в научных целях. Там работают ученые, которые изучают "поведение" нефтепродуктов в рамках полевого научного штаба. Его создали для проработки и испытания различных способов очистки песка от нефтепродуктов. На этих участках никогда не было организованных мест отдыха", – отметили в оперштабе.
Уточняется, что оценивать состояние официальных пляжей будут весной, перед началом купального сезона.
15 декабря
2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин
крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
