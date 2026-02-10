Рейтинг@Mail.ru
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/bolshoy-pozhar-v-tsentre-moskvy--iz-zhilogo-doma-spasayut-lyudey-1153101996.html
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
13 человек спасены на пожаре в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T18:52
2026-02-10T19:31
новости
москва
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153101564_0:118:960:658_1920x0_80_0_0_d867c431a0d9befd2ef030874f948811.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 13 человек спасены на пожаре в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.По данным спасателей, пожар произошел на улице Пресненский Вал, в подъезде жилого дома.Происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров, уточнили спасатели.И подчеркнули, что распространяемая информация о падении человека из окна в ходе ликвидации пожара является ложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом домеВ Симферополе на пожаре найдена погибшаяВ Крыму произошло 28 пожаров
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153101564_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c25c02f9bba8757ebbb16943027e7c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей

Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасли 25 человек

18:52 10.02.2026 (обновлено: 19:31 10.02.2026)
 
© РИА НовостиПожар в Москве
Пожар в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 13 человек спасены на пожаре в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
По данным спасателей, пожар произошел на улице Пресненский Вал, в подъезде жилого дома.

"Огнеборцы незамедлительно приступили к спасению жильцов и ликвидации пожара. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 25 человек", – сказано в сообщении.

Происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров, уточнили спасатели.
И подчеркнули, что распространяемая информация о падении человека из окна в ходе ликвидации пожара является ложной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
В Симферополе на пожаре найдена погибшая
В Крыму произошло 28 пожаров
 
НовостиМоскваМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
19:51ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области
19:37Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
19:22МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму
19:06На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах
18:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
18:52Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
18:34В Севастополе воздушная тревога
18:31Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
18:22В Феодосии слышна стрельба
18:07Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе
17:57В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
17:43Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
Лента новостейМолния