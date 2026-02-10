https://crimea.ria.ru/20260210/bolshoy-pozhar-v-tsentre-moskvy--iz-zhilogo-doma-spasayut-lyudey-1153101996.html
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
13 человек спасены на пожаре в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
2026-02-10T18:52
2026-02-10T18:52
2026-02-10T19:31
новости
москва
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 13 человек спасены на пожаре в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.По данным спасателей, пожар произошел на улице Пресненский Вал, в подъезде жилого дома.Происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров, уточнили спасатели.И подчеркнули, что распространяемая информация о падении человека из окна в ходе ликвидации пожара является ложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом домеВ Симферополе на пожаре найдена погибшаяВ Крыму произошло 28 пожаров
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасли 25 человек
18:52 10.02.2026 (обновлено: 19:31 10.02.2026)