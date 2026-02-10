Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/vsu-nanesli-udar-detyam-v-khersonskoy-oblasti-1153103838.html
ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области
ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.02.2026
ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области
Две несовершеннолетние девочки пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T19:51
2026-02-10T19:51
владимир сальдо
новости
херсонская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым.Две несовершеннолетние девочки пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сейчас дети в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, подчеркнул губернатор.
херсонская область
владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области

При ударе по детям в Херсонской области ранены две девочки – Сальдо

19:51 10.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым.Две несовершеннолетние девочки пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня киевские нелюди атаковали детей в Великой Лепетихе Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица", – сообщил глава региона.
Сейчас дети в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, подчеркнул губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир СальдоНовостиХерсонская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
