ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области

Две несовершеннолетние девочки пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.02.2026

владимир сальдо

новости

херсонская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым.Две несовершеннолетние девочки пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сейчас дети в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

Новости

