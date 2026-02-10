https://crimea.ria.ru/20260210/vsu-nanesli-udar-detyam-v-khersonskoy-oblasti-1153103838.html
ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Две несовершеннолетние девочки пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T19:51
2026-02-10T19:51
2026-02-10T19:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым.Две несовершеннолетние девочки пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сейчас дети в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
