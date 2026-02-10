Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства, передает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства, передает азербайджанское агентство АПА.Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который находится с визитом в Азербайджане.Накануне Вэнс посетил с визитом Армению, где с премьер-министром Николом Пашиняном они подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере. США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.Также американский вице-президент заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку "вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе".
новости, азербайджан, ильхам алиев, джей ди вэнс, сша
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства

Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнёрства

© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы президента Республики Азербайджан
© РИА Новости . Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства, передает азербайджанское агентство АПА.

"Состоялась церемония подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки", – говорится в сообщении.

Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который находится с визитом в Азербайджане.
Накануне Вэнс посетил с визитом Армению, где с премьер-министром Николом Пашиняном они подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере. США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
Также американский вице-президент заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку "вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе".
Лента новостейМолния