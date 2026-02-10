https://crimea.ria.ru/20260210/azerbaydzhan-i-ssha-podpisali-khartiyu-strategicheskogo-partnerstva-1153101277.html
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
2026-02-10T19:37
2026-02-10T19:37
2026-02-10T19:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства, передает азербайджанское агентство АПА.Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который находится с визитом в Азербайджане.Накануне Вэнс посетил с визитом Армению, где с премьер-министром Николом Пашиняном они подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере. США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.Также американский вице-президент заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку "вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
