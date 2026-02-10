https://crimea.ria.ru/20260210/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-iz-za-napadeniy-sobak-na-zhiteley-kerchi-1153099467.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего отлова безнадзорных собак в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК.По данным ведомства, в СК обратилась жительница Керчи с жалобой на бездействие профильных структур по отлову безнадзорных собак в городе. По словам женщины, на протяжении длительного времени на детской площадке одной из многоэтажек обитает стая бездомных собак.Животные систематически проявляют агрессию в отношении местных жителей, неоднократно нападали на заявительницу. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.Ранее сообщалось, что председатель СК взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение судаВ Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал докладВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки

