Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи




СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего отлова безнадзорных собак в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК.По данным ведомства, в СК обратилась жительница Керчи с жалобой на бездействие профильных структур по отлову безнадзорных собак в городе. По словам женщины, на протяжении длительного времени на детской площадке одной из многоэтажек обитает стая бездомных собак.Животные систематически проявляют агрессию в отношении местных жителей, неоднократно нападали на заявительницу. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.Ранее сообщалось, что председатель СК взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение судаВ Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал докладВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
2026
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего отлова бездомных собак в Керчи

20:23 10.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего отлова безнадзорных собак в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК.
По данным ведомства, в СК обратилась жительница Керчи с жалобой на бездействие профильных структур по отлову безнадзорных собак в городе. По словам женщины, на протяжении длительного времени на детской площадке одной из многоэтажек обитает стая бездомных собак.
Животные систематически проявляют агрессию в отношении местных жителей, неоднократно нападали на заявительницу. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру у Терентьеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что председатель СК взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии.
