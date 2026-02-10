https://crimea.ria.ru/20260210/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-iz-za-napadeniy-sobak-na-zhiteley-kerchi-1153099467.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего отлова безнадзорных собак в Керчи. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего отлова безнадзорных собак в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК.По данным ведомства, в СК обратилась жительница Керчи с жалобой на бездействие профильных структур по отлову безнадзорных собак в городе. По словам женщины, на протяжении длительного времени на детской площадке одной из многоэтажек обитает стая бездомных собак.Животные систематически проявляют агрессию в отношении местных жителей, неоднократно нападали на заявительницу. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.Ранее сообщалось, что председатель СК взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии.
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего отлова бездомных собак в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего отлова безнадзорных собак в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК.
По данным ведомства, в СК обратилась жительница Керчи с жалобой на бездействие профильных структур по отлову безнадзорных собак в городе. По словам женщины, на протяжении длительного времени на детской площадке одной из многоэтажек обитает стая бездомных собак.
Животные систематически проявляют агрессию в отношении местных жителей, неоднократно нападали на заявительницу. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру у Терентьеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что председатель СК взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии.
