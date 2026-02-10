https://crimea.ria.ru/20260210/v-feodosii-slyshna-strelba-1153101123.html

В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 10.02.2026

В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации.В администрации обратились к жителям района с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие задачи по антитеррору поставлены перед РоссиейКрым под охраной: кто и как защищает полуостровКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова

