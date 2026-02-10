Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/v-feodosii-slyshna-strelba-1153101123.html
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T18:22
2026-02-10T18:22
феодосия
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
администрация феодосии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации.В администрации обратились к жителям района с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие задачи по антитеррору поставлены перед РоссиейКрым под охраной: кто и как защищает полуостровКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, администрация феодосии
В Феодосии слышна стрельба

Стрельба слышна в Феодосии – военные проводят учения

18:22 10.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации.
"Сегодня, 10 февраля, до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы в районе мыса Ильи", – сказано в сообщении городской мэрии.
В администрации обратились к жителям района с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
 
ФеодосияНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяАдминистрация Феодосии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
19:51ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области
19:37Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
19:22МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму
19:06На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах
18:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
18:52Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
18:34В Севастополе воздушная тревога
18:31Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
18:22В Феодосии слышна стрельба
18:07Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе
17:57В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
17:43Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
Лента новостейМолния