В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
В селе Армейское Джанкойского района Крыма произошло возгорание одноэтажного частного дома. Происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В селе Армейское Джанкойского района Крыма произошло возгорание одноэтажного частного дома. Происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.На месте работали восемь человек и две единицы техники совместно с добровольной пожарной командой "Райбытсервис", уточнили спасатели."Пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара установят эксперты", – добавили в республиканском главке МЧС России.Также во вторник стало известно, что в Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Инцидент произошел накануне на улице Нижнегоспитальная. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
джанкойский район
Новости
новости крыма, гу мчс рф по республике крым, джанкойский район, происшествия, пожар
В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме

Жилой дом загорелся в Джанкойском районе Крыма

17:57 10.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Джанкойском районе
Пожар в Джанкойском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В селе Армейское Джанкойского района Крыма произошло возгорание одноэтажного частного дома. Происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
"Горел одноэтажный частный дом в селе Армейское Джанкойского района на площади 20 квадратных метров", – сказано в сообщении.
На месте работали восемь человек и две единицы техники совместно с добровольной пожарной командой "Райбытсервис", уточнили спасатели.
"Пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара установят эксперты", – добавили в республиканском главке МЧС России.
Также во вторник стало известно, что в Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Инцидент произошел накануне на улице Нижнегоспитальная. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
Новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымДжанкойский районПроисшествияПожар
 
