В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В селе Армейское Джанкойского района Крыма произошло возгорание одноэтажного частного дома. Происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.На месте работали восемь человек и две единицы техники совместно с добровольной пожарной командой "Райбытсервис", уточнили спасатели."Пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара установят эксперты", – добавили в республиканском главке МЧС России.Также во вторник стало известно, что в Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Инцидент произошел накануне на улице Нижнегоспитальная. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму произошло 28 пожаровВ Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом домеОдин человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
