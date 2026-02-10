Рейтинг@Mail.ru
Раненую в Херсонской области девочку направили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Раненую в Херсонской области девочку направили на лечение в Крым
Раненую в Херсонской области девочку направили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Раненую в Херсонской области девочку направили на лечение в Крым
Одна из раненых во вторник при атаке ВСУ девочек направлена на лечение в Крым из Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T21:31
2026-02-10T22:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Одна из раненых во вторник при атаке ВСУ девочек направлена на лечение в Крым из Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.Две несовершеннолетние девочки 9 и 10 лет пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области, сообщал ранее во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.Омбудсмен выразил благодарность херсонским медикам за оперативную помощь раненым девочкам, а также крымским врачам.Киевские боевики за минувшую неделю выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли 14 мирных человек и больше 100, в том числе девять детей, ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - ЛавровБолее 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД РоссииЗа 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК
Раненую в Херсонской области девочку направили на лечение в Крым

Одна из раненых в Херсонской области девочек направлена на лечение в Крым – омбудсмен

21:31 10.02.2026 (обновлено: 22:10 10.02.2026)
 
Больница
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Одна из раненых во вторник при атаке ВСУ девочек направлена на лечение в Крым из Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Две несовершеннолетние девочки 9 и 10 лет пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области, сообщал ранее во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ранены двое детей. Они получают весь комплекс медицинской помощи. Один ребенок стабилен, он остался в Генической Центральной районной больнице под наблюдением врачей, второй – направлен в Крым. Ему необходима консультация медиков узкого профиля", – сообщил Георгиев.
Омбудсмен выразил благодарность херсонским медикам за оперативную помощь раненым девочкам, а также крымским врачам.
"Это преступление, совершенное киевским режимом, не знает оправданий и не имеет сроков данности, поскольку это очередное военное преступление", – констатировал он.
Киевские боевики за минувшую неделю выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли 14 мирных человек и больше 100, в том числе девять детей, ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
