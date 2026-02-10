Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/v-sevastopole-obyavlen-otboy-vozdushnoy-trevogi-1152862092.html
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T18:52
2026-02-10T18:52
новости севастополя
севастополь
крым
срочные новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

18:52 10.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
