В Крыму оценили законопроект о шок-контенте на бутылках с алкоголем

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Продажи российского вина могут упасть вдвое с принятием закона, обязывающего виноделов размещать на бутылках запугивающую потребителя информацию о вреде спиртного. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал владелец винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис, отметив, что бороться с алкоголизмом следует не в этом сегменте.На днях в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается обязать производителей алкогольной продукции размещать на товаре изображения о вреде злоупотребления спиртным по аналогии с табачной продукцией. На бутылках должна быть контрастная предупредительная надпись: "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью", а также рисунки или пиктограммы "с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя". Если документ примут, изменения внесут в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".По мнению севастопольского винодела Юциса, подобные способы отвернуть покупателей от спиртного резонно обсуждать, если речь идет о дешевом и крепком алкоголе, но не о товаре среднего и высокого ценового сегмента, с достойным вкусом и высокими эстетическими характеристиками.Подобные эксперименты с вином, по его мнению, недопустимы и потому, что для него существует своя законодательная плоскость, при этом уже действует ряд единых для алкогольных напитков ограничений в части рекламы."Не просто так вино даже отсоединили: мы долгое время были в одном законе вместе с водкой, пивом, сидром и так далее, а теперь у вина есть свой, отдельный закон", – напомнил Юцис.По словам винодела, произведенное в Крыму вино, за продвижение которого на рынок РФ в условиях импортозамещения боролись не один год, является своего рода премиум-продуктом, впечатление от которого будет испорчено от такого рода нововведениями."Я не говорю про премиум вообще. Но есть водка и есть вино, есть сигареты и есть сигары – наверное, в таком ключе стоит думать. И на сигарах что-то я не припомню изображение органов, которые подвергались никотиновому воздействию. И вино трогать нельзя. Или можно будет, наверное, половину от продаж отрезать благодаря этим картинкам", – считает винодел."Мы имели огромное количество исторических стрессов, которые просто не позволяли (отрасли расти – ред.) развиваться. Но сейчас живем в более ил менее стабильные времена, когда культура вина может планомерно развиваться и вызывать интерес. Маленькими усилиями. Но самое главное – потребителями, которые им интересуются", – подчеркнул Юцис.Возвращаясь к вину как продукту, Юцис напомнил, что упоминания о нем есть в хорошей литературе, и, следуя предлагаемой логике некоторых законодателей, можно дойти до запретов упоминаний вина в книгах, даже в Библии, где упоминаний о вине не менее 500.Ранее в правительстве Севастополя рапортовали, что регион наращивает объемы производства вина: за минувший год местные виноделы выпустили более 31 миллиона бутылок.Напомним, согласно утвержденному Росстандартом ГОСТу, доля российских вин в винных картах отечественных кафе и ресторанов должна быть не ниже 20 процентов. Севастопольский стиль: как в регионе создают уникальные винаФедеральный закон "О виноградарстве и виноделии в России" был принят в конце 2019 года, вступил в силу в середине 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит основные понятия и требования к винной продукции и ее производству в РФ. В числе прочего закон ввел понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя

