МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026
МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму
МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026
МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму
МИД России окажет содействие в обеспечении международного наблюдения на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе и исторических регионах России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. МИД России окажет содействие в обеспечении международного наблюдения на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе и исторических регионах России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он выразил уверенность, что ведомство успешно справится и с этой задачей.Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе.
крым, россия, выборы, новости, новости крыма, государственная дума рф, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество
МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму

МИД РФ поможет обеспечить международное наблюдение на выборах в Госдуму в Крыму

19:22 10.02.2026 (обновлено: 19:26 10.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. МИД России окажет содействие в обеспечении международного наблюдения на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе и исторических регионах России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Будем также оказывать содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах в России, в том числе в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске и в других новых российских регионах", – сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
Он выразил уверенность, что ведомство успешно справится и с этой задачей.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе.
КрымРоссияВыборыНовостиНовости КрымаГосударственная Дума РФМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Общество
 
