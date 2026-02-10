https://crimea.ria.ru/20260210/mid-rf-obespechit-mezhdunarodnoe-nablyudenie-na-vyborakh-v-krymu-1153103132.html
МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму
2026-02-10T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. МИД России окажет содействие в обеспечении международного наблюдения на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе и исторических регионах России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он выразил уверенность, что ведомство успешно справится и с этой задачей.Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборыДесятки нарушений зафиксировали на выборах в МолдавииЦИК о DDoS-атаках на выборах: в этой кибервойне мы тоже победим
19:22 10.02.2026 (обновлено: 19:26 10.02.2026)