МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму

МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026

МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму

МИД России окажет содействие в обеспечении международного наблюдения на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе и исторических регионах России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T19:22

2026-02-10T19:22

2026-02-10T19:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. МИД России окажет содействие в обеспечении международного наблюдения на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе и исторических регионах России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он выразил уверенность, что ведомство успешно справится и с этой задачей.Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборыДесятки нарушений зафиксировали на выборах в МолдавииЦИК о DDoS-атаках на выборах: в этой кибервойне мы тоже победим

2026

