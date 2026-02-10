Рейтинг@Mail.ru
Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе
Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе
Беременная женщина за рулем иномарки пострадала в столкновении с другим легковым авто в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T18:07
2026-02-10T18:18
новости севастополя
полиция севастополя
происшествия
дтп в крыму и севастополе
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153100423_151:0:1177:577_1920x0_80_0_0_6e407aa6fff0b1ffa1319c58cf330b95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Беременная женщина за рулем иномарки пострадала в столкновении с другим легковым авто в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, авария произошла во вторник, в 15:13 по проспекту Октябрьской Революции. 26-летняя женщина за рулем Opel на нерегулируемом перекрестке с неработающим светофором не уступила дорогу и столкнулась с иномаркой Mazda под управлением 39-летнего мужчины.Уточняется, что состояние опьянения у водителей не установлено. Сейчас госавтоинспекторы регулируют движение на месте ДТП. По факту ДТП ведется проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылсяДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
севастополь
новости севастополя, полиция севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе, севастополь
Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе

Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе – пострадавшая госпитализирована

18:07 10.02.2026 (обновлено: 18:18 10.02.2026)
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Беременная женщина за рулем иномарки пострадала в столкновении с другим легковым авто в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, авария произошла во вторник, в 15:13 по проспекту Октябрьской Революции. 26-летняя женщина за рулем Opel на нерегулируемом перекрестке с неработающим светофором не уступила дорогу и столкнулась с иномаркой Mazda под управлением 39-летнего мужчины.
"В результате ДТП беременная женщина-водитель автомобиля Opel получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
Уточняется, что состояние опьянения у водителей не установлено. Сейчас госавтоинспекторы регулируют движение на месте ДТП. По факту ДТП ведется проверка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
 
Новости СевастополяПолиция СевастополяПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСевастополь
 
