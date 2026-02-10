https://crimea.ria.ru/20260210/esche-10-dronov-likvidirovali-nad-krymom-i-azovskim-morem-1153105982.html
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 11 дронов ликвидировали над регионами России вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над территорией Крыма, сообщает Минобороны России.В том числе семь вражеских беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над территорией Крыма и один – над Белгородской областью.33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами РФ во вторник с 16 до 18 часов. В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар детям в Херсонской областиВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подростокСбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
