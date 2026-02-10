https://crimea.ria.ru/20260210/esche-10-dronov-likvidirovali-nad-krymom-i-azovskim-morem-1153105982.html

Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем

Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем

Еще 11 дронов ликвидировали над регионами России вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над территорией Крыма, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T21:27

2026-02-10T21:27

2026-02-10T21:45

новости крыма

крым

азовское море

белгородская область

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 11 дронов ликвидировали над регионами России вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над территорией Крыма, сообщает Минобороны России.В том числе семь вражеских беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над территорией Крыма и один – над Белгородской областью.33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами РФ во вторник с 16 до 18 часов. В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар детям в Херсонской областиВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подростокСбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина

крым

азовское море

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, азовское море, белгородская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу