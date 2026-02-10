Рейтинг@Mail.ru
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Еще 11 дронов ликвидировали над регионами России вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над территорией Крыма, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T21:27
2026-02-10T21:45
новости крыма
крым
азовское море
белгородская область
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 11 дронов ликвидировали над регионами России вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над территорией Крыма, сообщает Минобороны России.В том числе семь вражеских беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над территорией Крыма и один – над Белгородской областью.33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами РФ во вторник с 16 до 18 часов. В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.
крым
азовское море
белгородская область
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем

Еще 10 беспилотников перехватили и уничтожили над Крымом и Азовским морем

21:27 10.02.2026 (обновлено: 21:45 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 11 дронов ликвидировали над регионами России вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над территорией Крыма, сообщает Минобороны России.
"Десятого февраля в период с 18 до 20 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В том числе семь вражеских беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над территорией Крыма и один – над Белгородской областью.
33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами РФ во вторник с 16 до 18 часов. В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.
ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области
ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
 
