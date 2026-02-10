Рейтинг@Mail.ru
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/na-pozhare-v-tsentre-moskvy-postradali-vosem-vzroslykh-i-chetvero-detey-1153104063.html
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей - РИА Новости Крым, 10.02.2026
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
12 человек, в том числе четверо детей, пострадали при крупном пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T20:02
2026-02-10T20:02
москва
новости
происшествия
скорая помощь
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_04c0c0bc993cd827fe50862b854e7948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 12 человек, в том числе четверо детей, пострадали при крупном пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.25 человек спасли с места возгорания в жилом доме в центре Москвы, сообщали ранее в пресс-службе столичного МЧС.На месте работают службы города. Спасательные работы продолжаются. Эвакуированных жильцов временно эвакуируют в центр московского долголетия Пресненского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на пожаре найдена погибшаяОдин человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала годаВ Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_f0f259157d298f868e02ac51c5406630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, новости, происшествия, скорая помощь, пожар
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей

На пожаре в центре Москвы пострадали 12 человек – Депздрав столицы

20:02 10.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Москве
Автомобиль скорой медицинской помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 12 человек, в том числе четверо детей, пострадали при крупном пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
25 человек спасли с места возгорания в жилом доме в центре Москвы, сообщали ранее в пресс-службе столичного МЧС.
"Из очага пожара спасено 12 человек. Медики Центра медицины катастроф и Скорой помощи оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям. На данный момент госпитализировали одного взрослого и одного ребенка", – цитирует пресс-служба директора Центра медицины катастроф Москвы Петра Давыдова.
На месте работают службы города. Спасательные работы продолжаются. Эвакуированных жильцов временно эвакуируют в центр московского долголетия Пресненского района.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе на пожаре найдена погибшая
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
 
МоскваНовостиПроисшествияСкорая помощьПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
19:51ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области
19:37Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
19:22МИД РФ обеспечит международное наблюдение на выборах в Крыму
19:06На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах
18:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
18:52Большой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людей
18:34В Севастополе воздушная тревога
18:31Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России
18:22В Феодосии слышна стрельба
18:07Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе
17:57В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
17:43Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
Лента новостейМолния