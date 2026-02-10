https://crimea.ria.ru/20260210/na-pozhare-v-tsentre-moskvy-postradali-vosem-vzroslykh-i-chetvero-detey-1153104063.html
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей - РИА Новости Крым, 10.02.2026
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
12 человек, в том числе четверо детей, пострадали при крупном пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T20:02
2026-02-10T20:02
2026-02-10T20:02
москва
новости
происшествия
скорая помощь
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_04c0c0bc993cd827fe50862b854e7948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 12 человек, в том числе четверо детей, пострадали при крупном пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.25 человек спасли с места возгорания в жилом доме в центре Москвы, сообщали ранее в пресс-службе столичного МЧС.На месте работают службы города. Спасательные работы продолжаются. Эвакуированных жильцов временно эвакуируют в центр московского долголетия Пресненского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на пожаре найдена погибшаяОдин человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала годаВ Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_f0f259157d298f868e02ac51c5406630.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости, происшествия, скорая помощь, пожар
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
На пожаре в центре Москвы пострадали 12 человек – Депздрав столицы