Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым

Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Освобождение сферы курортов и туризма от уплаты НДС не сказывается напрямую на бюджете Крыма, поскольку налог является федеральным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко.С 1 января 2026 года ставка НДС повышена до 22%. При этом для крымского бизнеса в туристической отрасли действует нулевая ставка.По его словам, решение об освобождении курортной и туристической сферы от НДС ранее было принято правительством с учетом необходимости обновления материально-технической базы. Инвестиции в отрасли окупаются более чем за семь лет, и бизнесу сложно привлечь значительные средства на строительство новых объектов размещения и развитие инфраструктуры.Льгота предоставляется при условии соблюдения среднего уровня заработной платы по отрасли. В результате федеральный бюджет недополучает НДС, при этом республика получает налог на доходы физических лиц с зарплаты работников.Кроме того, рост заработной платы обеспечивает дополнительные налоговые поступления в региональный и местный бюджеты.Говоря о возможном расширении перечня сфер с нулевой ставкой НДС, Шеряко сообщил, что в России от налога также освобождена сфера общественного питания.По его словам, федеральные органы власти вырабатывают условия, чтобы для бизнеса были стабильны и понятны правила работы. В 2025 году принимались решения по новым ставкам, с 2026-го они применяются. Он допустил, что после анализа бюджетного цикла этого года на федеральном уровне могут быть приняты дополнительные решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиямО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%

