Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым
Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым
Освобождение сферы курортов и туризма от уплаты НДС не сказывается напрямую на бюджете Крыма, поскольку налог является федеральным. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 10.02.2026
крым
новости крыма
ндс
налоги
дмитрий шеряко
экономика крыма
туризм в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Освобождение сферы курортов и туризма от уплаты НДС не сказывается напрямую на бюджете Крыма, поскольку налог является федеральным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко.С 1 января 2026 года ставка НДС повышена до 22%. При этом для крымского бизнеса в туристической отрасли действует нулевая ставка.По его словам, решение об освобождении курортной и туристической сферы от НДС ранее было принято правительством с учетом необходимости обновления материально-технической базы. Инвестиции в отрасли окупаются более чем за семь лет, и бизнесу сложно привлечь значительные средства на строительство новых объектов размещения и развитие инфраструктуры.Льгота предоставляется при условии соблюдения среднего уровня заработной платы по отрасли. В результате федеральный бюджет недополучает НДС, при этом республика получает налог на доходы физических лиц с зарплаты работников.Кроме того, рост заработной платы обеспечивает дополнительные налоговые поступления в региональный и местный бюджеты.Говоря о возможном расширении перечня сфер с нулевой ставкой НДС, Шеряко сообщил, что в России от налога также освобождена сфера общественного питания.По его словам, федеральные органы власти вырабатывают условия, чтобы для бизнеса были стабильны и понятны правила работы. В 2025 году принимались решения по новым ставкам, с 2026-го они применяются. Он допустил, что после анализа бюджетного цикла этого года на федеральном уровне могут быть приняты дополнительные решения.
Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым

Крым освободил туротрасль от НДС для обновления инфраструктуры и поддержки бизнеса

21:08 10.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Освобождение сферы курортов и туризма от уплаты НДС не сказывается напрямую на бюджете Крыма, поскольку налог является федеральным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко.
С 1 января 2026 года ставка НДС повышена до 22%. При этом для крымского бизнеса в туристической отрасли действует нулевая ставка.
"НДС – это федеральный налог. Да, условно, весь НДС, который платится крымским бизнесом, идет в федеральный бюджет, а потом возвращается к нам в виде субсидий, дотаций. Но фактически это (нулевая ставка для туротрасли – прим. ред.) не сказывается напрямую на бюджете республики", – объяснил Шеряко.
По его словам, решение об освобождении курортной и туристической сферы от НДС ранее было принято правительством с учетом необходимости обновления материально-технической базы. Инвестиции в отрасли окупаются более чем за семь лет, и бизнесу сложно привлечь значительные средства на строительство новых объектов размещения и развитие инфраструктуры.
Льгота предоставляется при условии соблюдения среднего уровня заработной платы по отрасли. В результате федеральный бюджет недополучает НДС, при этом республика получает налог на доходы физических лиц с зарплаты работников.

"Крым не теряет от этого, а наоборот приобретает. У нас появляется больше качественных средств размещения, что сказывается на цене. Если предложений больше на рынке, соответственно, ценник на эти предложения будет более лояльный", – отметил замминистра.

Кроме того, рост заработной платы обеспечивает дополнительные налоговые поступления в региональный и местный бюджеты.
Говоря о возможном расширении перечня сфер с нулевой ставкой НДС, Шеряко сообщил, что в России от налога также освобождена сфера общественного питания.
По его словам, федеральные органы власти вырабатывают условия, чтобы для бизнеса были стабильны и понятны правила работы. В 2025 году принимались решения по новым ставкам, с 2026-го они применяются. Он допустил, что после анализа бюджетного цикла этого года на федеральном уровне могут быть приняты дополнительные решения.
