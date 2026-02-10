https://crimea.ria.ru/20260210/v-krymu-uzakonili-bolee-90-samovolno-vozvedennykh-kultovykh-sooruzheniy-1153091185.html

В Крыму узаконили более 90% самовольно возведенных культовых сооружений

В Крыму узаконили более 90% самовольно возведенных культовых сооружений - РИА Новости Крым, 10.02.2026

В Крыму узаконили более 90% самовольно возведенных культовых сооружений

В Крыму более 90% культовых сооружений, построенных в украинский период без правоустанавливающих документов, получили законный статус. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T20:37

2026-02-10T20:37

2026-02-10T20:37

руслан якубов

крым многонациональный

религия

год единства народов россии

крым

новости крыма

госкомнац крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/64/1114446479_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_144a79393b09e3c497aec2840d05309a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму более 90% культовых сооружений, построенных в украинский период без правоустанавливающих документов, получили законный статус. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.Руководитель ведомства напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины официальные власти блокировали выделение земельных участков под строительство религиозных объектов, а на те мечети, православные церкви и сооружения других конфессий, которые уже были построены силами простых верующих и меценатов, не выдавали правоустанавливающие документы.Как уточнил Якубов, таковых культовых сооружений в Крыму насчитывалось более 750. По поручению главы республики была создана рабочая группа по узакониванию этих объектов.Он добавил, что все легализованные объекты в обязательном порядке оформлены на централизованные религиозные организации."То есть мы ушли от того, что в украинский период множились какие-то непонятные общественные организации, которые имели право на миссионерскую деятельность, проведение религиозных мероприятий. Это стало большим подспорьем для проведения паспортизации культовых объектов, обеспечения их антитеррористической защищенности и профилактики экстремизма", – подчеркнул Якубов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан якубов, крым многонациональный, религия, год единства народов россии, крым, новости крыма, госкомнац крыма