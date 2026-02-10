Рейтинг@Mail.ru
В Крыму узаконили более 90% самовольно возведенных культовых сооружений - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Крыму узаконили более 90% самовольно возведенных культовых сооружений
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму более 90% культовых сооружений, построенных в украинский период без правоустанавливающих документов, получили законный статус. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.Руководитель ведомства напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины официальные власти блокировали выделение земельных участков под строительство религиозных объектов, а на те мечети, православные церкви и сооружения других конфессий, которые уже были построены силами простых верующих и меценатов, не выдавали правоустанавливающие документы.Как уточнил Якубов, таковых культовых сооружений в Крыму насчитывалось более 750. По поручению главы республики была создана рабочая группа по узакониванию этих объектов.Он добавил, что все легализованные объекты в обязательном порядке оформлены на централизованные религиозные организации."То есть мы ушли от того, что в украинский период множились какие-то непонятные общественные организации, которые имели право на миссионерскую деятельность, проведение религиозных мероприятий. Это стало большим подспорьем для проведения паспортизации культовых объектов, обеспечения их антитеррористической защищенности и профилактики экстремизма", – подчеркнул Якубов.
В Крыму узаконили более 90% самовольно возведенных культовых сооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму более 90% культовых сооружений, построенных в украинский период без правоустанавливающих документов, получили законный статус. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.
Руководитель ведомства напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины официальные власти блокировали выделение земельных участков под строительство религиозных объектов, а на те мечети, православные церкви и сооружения других конфессий, которые уже были построены силами простых верующих и меценатов, не выдавали правоустанавливающие документы.
Как уточнил Якубов, таковых культовых сооружений в Крыму насчитывалось более 750. По поручению главы республики была создана рабочая группа по узакониванию этих объектов.
"С 2022 года по сегодняшний день нам удалось оформить более 650 объектов, то есть более 90 процентов, в том числе православных храмов, мечетей, культовых объектов иных конфессий. Эти сооружения получили правоустанавливающие документы", – отметил глава госкомнаца РК.
Он добавил, что все легализованные объекты в обязательном порядке оформлены на централизованные религиозные организации.
"То есть мы ушли от того, что в украинский период множились какие-то непонятные общественные организации, которые имели право на миссионерскую деятельность, проведение религиозных мероприятий. Это стало большим подспорьем для проведения паспортизации культовых объектов, обеспечения их антитеррористической защищенности и профилактики экстремизма", – подчеркнул Якубов.
