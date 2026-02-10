Рейтинг@Mail.ru
Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
В зоне проведения спецоперации российские конструкторы военной техники работают вместе с боевым составом и, непосредственно на месте, инженеры получают ценный... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации российские конструкторы военной техники работают вместе с боевым составом и, непосредственно на месте, инженеры получают ценный опыт и слышат отзывы об использовании техники напрямую от исполнителей. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал боевой летчик, автор Telegram-канала FighterBomber."Если раньше у нас конструкторы больше взаимодействовали с испытателями, то после начала спецоперации все перевернулось с ног на голову. Конструкторы пошли непосредственно в войска, к эксплуатантам на земле", – говорит он.Это, по словам военного, касается не только авиации, но и всех видов кораблей, наземной техники, танков, ракет, пушек и прочих видов вооружения.Конструкторы, со своей стороны, предлагают различные решения и продвигают их на рынок вооружений, пополняют отечественные коллекции оружия и техники, отметил он."И делают это, в том числе, иногда и за свой счет. Находят внутренние резервы. И, поэтому, в тандеме это работает прекрасно", – говорит специалист.Он выразил мнение, что такая работа и взаимодействие конструкторов с военными должна быть продолжена и после завершения СВО. "Я очень надеюсь, что с окончанием СВО это взаимодействие не закончится и дальше будет налажено", – заключил боевой летчик.Накануне сообщалось, что крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России.
Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации российские конструкторы военной техники работают вместе с боевым составом и, непосредственно на месте, инженеры получают ценный опыт и слышат отзывы об использовании техники напрямую от исполнителей. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал боевой летчик, автор Telegram-канала FighterBomber.
"Если раньше у нас конструкторы больше взаимодействовали с испытателями, то после начала спецоперации все перевернулось с ног на голову. Конструкторы пошли непосредственно в войска, к эксплуатантам на земле", – говорит он.
Это, по словам военного, касается не только авиации, но и всех видов кораблей, наземной техники, танков, ракет, пушек и прочих видов вооружения.
"Однозначно, сейчас все конструкторские бюро прислушиваются к пожеланиям летного состава. И, в свою очередь, грубо говоря, со своей колокольни, летный состав объясняет, что бы им хотелось видеть в самолетах, вертолетах, вооружении, которое в них применяется", - рассказал боевой летчик ВС РФ.
Конструкторы, со своей стороны, предлагают различные решения и продвигают их на рынок вооружений, пополняют отечественные коллекции оружия и техники, отметил он.
"И делают это, в том числе, иногда и за свой счет. Находят внутренние резервы. И, поэтому, в тандеме это работает прекрасно", – говорит специалист.
Он выразил мнение, что такая работа и взаимодействие конструкторов с военными должна быть продолжена и после завершения СВО.
"Я очень надеюсь, что с окончанием СВО это взаимодействие не закончится и дальше будет налажено", – заключил боевой летчик.
Накануне сообщалось, что крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России.
