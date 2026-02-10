https://crimea.ria.ru/20260210/kak-na-svo-konstruktory-boevoy-tekhniki-rabotayut-bok-o-bok-s-voennymi-1153090638.html

Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными

Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации российские конструкторы военной техники работают вместе с боевым составом и, непосредственно на месте, инженеры получают ценный опыт и слышат отзывы об использовании техники напрямую от исполнителей. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал боевой летчик, автор Telegram-канала FighterBomber."Если раньше у нас конструкторы больше взаимодействовали с испытателями, то после начала спецоперации все перевернулось с ног на голову. Конструкторы пошли непосредственно в войска, к эксплуатантам на земле", – говорит он.Это, по словам военного, касается не только авиации, но и всех видов кораблей, наземной техники, танков, ракет, пушек и прочих видов вооружения.Конструкторы, со своей стороны, предлагают различные решения и продвигают их на рынок вооружений, пополняют отечественные коллекции оружия и техники, отметил он."И делают это, в том числе, иногда и за свой счет. Находят внутренние резервы. И, поэтому, в тандеме это работает прекрасно", – говорит специалист.Он выразил мнение, что такая работа и взаимодействие конструкторов с военными должна быть продолжена и после завершения СВО. "Я очень надеюсь, что с окончанием СВО это взаимодействие не закончится и дальше будет налажено", – заключил боевой летчик.Накануне сообщалось, что крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА

