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Власти Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула

Власти Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Власти Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула

В Турции выдали ордер на арест оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, его пресс-секретаря Мурата Онгуна в рамках антикоррупционной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T08:17

2025-03-19T08:17

2025-03-19T08:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Турции выдали ордер на арест оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, его пресс-секретаря Мурата Онгуна в рамках антикоррупционной операции. Об этом сообщает агентство Sabah.По данным СМИ, операция касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.Также сообщается, что в домах Имамоглу и Онгуна проходят обыски.Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. По данным СМИ, Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу.Сам мэр Стамбула, который недавно выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы от оппозиционной Народно-республиканской партии, назвал решение университета незаконным.Ранее Имамоглу стал единственным кандидатом на участие в праймериз президентских выборов от оппозиционной Народно-республиканской партии и рассматривается как основной соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Выборы главы государства состоятся в 2028 году, но оппозиция требует проведения досрочных выборов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, стамбул, политика, в мире