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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T17:50
2025-03-19T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Крымский мост также закрыт для движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд

Рейд в Севастополе перекрыт

17:50 19.03.2025 (обновлено: 17:53 19.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Крымский мост также закрыт для движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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