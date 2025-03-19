https://crimea.ria.ru/20250319/tsena-zhizni-500-tysyach-sledkom-vozbudil-delo-o-pokhischenii-15-letney-devochki-1145034106.html
Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки
Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T08:54
2025-03-19T08:54
2025-03-19T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По предварительной версии следствия, 18 марта около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя два часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она сообщает о необходимости перевода 500 тысяч рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.Правоохранители устанавливают местонахождения пропавшей и все обстоятельства ее исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального главка СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), красноярский край, происшествия, дети
Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки
В Красноярском крае возбудили дело после похищения 15-летней девочки с целью выкупа – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"18 марта 2025 года в следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего)" – говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, 18 марта около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя два часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она сообщает о необходимости перевода 500 тысяч рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.
Правоохранители устанавливают местонахождения пропавшей и все обстоятельства ее исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального главка СК.
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