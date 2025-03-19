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Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки
Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T08:54
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россия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
красноярский край
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По предварительной версии следствия, 18 марта около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя два часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она сообщает о необходимости перевода 500 тысяч рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.Правоохранители устанавливают местонахождения пропавшей и все обстоятельства ее исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального главка СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), красноярский край, происшествия, дети
Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки

В Красноярском крае возбудили дело после похищения 15-летней девочки с целью выкупа – СК

08:54 19.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"18 марта 2025 года в следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего)" – говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, 18 марта около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя два часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она сообщает о необходимости перевода 500 тысяч рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.
Правоохранители устанавливают местонахождения пропавшей и все обстоятельства ее исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального главка СК.
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РоссияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Красноярский крайПроисшествиядети
 
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