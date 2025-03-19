https://crimea.ria.ru/20250319/tsena-zhizni-500-tysyach-sledkom-vozbudil-delo-o-pokhischenii-15-letney-devochki-1145034106.html

Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки

Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T08:54

2025-03-19T08:54

2025-03-19T08:54

россия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

красноярский край

происшествия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde249046228faa2d974650eb3db79dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По предварительной версии следствия, 18 марта около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя два часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она сообщает о необходимости перевода 500 тысяч рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.Правоохранители устанавливают местонахождения пропавшей и все обстоятельства ее исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального главка СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

красноярский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), красноярский край, происшествия, дети