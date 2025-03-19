https://crimea.ria.ru/20250319/reyd-v-sevastopole-otkryli-1145064030.html

Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Рейд в Севастополе открыли

Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь курсирует через бухту. Об открытии рейда сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T18:43

2025-03-19T18:43

2025-03-19T18:45

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь курсирует через бухту. Об открытии рейда сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт во вторник в 17:50. Для горожан организовали работу компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки работы морского транспорта не сообщалось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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