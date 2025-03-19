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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Рейд в Севастополе открыли
Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь курсирует через бухту. Об открытии рейда сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:43
2025-03-19T18:43
2025-03-19T18:45
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь курсирует через бухту. Об открытии рейда сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт во вторник в 17:50. Для горожан организовали работу компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки работы морского транспорта не сообщалось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе открыли рейд
18:43 19.03.2025 (обновлено: 18:45 19.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь курсирует через бухту. Об открытии рейда сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Рейд был закрыт во вторник в 17:50. Для горожан организовали работу компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки работы морского транспорта не сообщалось.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.
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