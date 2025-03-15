https://crimea.ria.ru/20250315/dva-poezda-stolknulis-v-amurskoy-oblasti---ranen-mashinist-1144951530.html

Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист

Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист

Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Амурской области, пострадал один из машинистов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Российские железные... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T09:16

2025-03-15T09:16

2025-03-15T09:17

амурская область

происшествия

поезд

российские железные дороги (ржд)

крушение поезда

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Амурской области, пострадал один из машинистов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Российские железные дороги".Отмечается, что ЧП произошло в субботу около 06:47 на перегоне Чалганы – Ушумун.Предварительно, травмирован машинист встречного поезда. Всего с рельсов сошли 28 вагонов и оба локомотива, повреждена железнодорожная инфраструктура, уточнили в компании."Угрозы экологии нет. Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда. В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия. Его причины устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе о текущей обстановке.В январе 22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии, на станции Ангаракан. В результате схода вагонов было повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсовДва поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагонаСтолкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14

амурская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), крушение поезда, новости, россия