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Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист
Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист
Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Амурской области, пострадал один из машинистов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Российские железные... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T09:16
2025-03-15T09:17
амурская область
происшествия
поезд
российские железные дороги (ржд)
крушение поезда
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Амурской области, пострадал один из машинистов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Российские железные дороги".Отмечается, что ЧП произошло в субботу около 06:47 на перегоне Чалганы – Ушумун.Предварительно, травмирован машинист встречного поезда. Всего с рельсов сошли 28 вагонов и оба локомотива, повреждена железнодорожная инфраструктура, уточнили в компании."Угрозы экологии нет. Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда. В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия. Его причины устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе о текущей обстановке.В январе 22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии, на станции Ангаракан. В результате схода вагонов было повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсовДва поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагонаСтолкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14
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РИА Новости Крым
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амурская область, происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), крушение поезда, новости, россия
Два поезда столкнулись в Амурской области – ранен машинист

В Амурской области столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда

09:16 15.03.2025 (обновлено: 09:17 15.03.2025)
 
© Фото: Южно-Уральская железная дорогаСпасатель МЧС у поезда
Спасатель МЧС у поезда
© Фото: Южно-Уральская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Амурской области, пострадал один из машинистов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Российские железные дороги".
Отмечается, что ЧП произошло в субботу около 06:47 на перегоне Чалганы – Ушумун.
"Произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути", - сказано в сообщении.
Предварительно, травмирован машинист встречного поезда. Всего с рельсов сошли 28 вагонов и оба локомотива, повреждена железнодорожная инфраструктура, уточнили в компании.
"Угрозы экологии нет. Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда. В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия. Его причины устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе о текущей обстановке.
В январе 22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии, на станции Ангаракан. В результате схода вагонов было повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети.
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Амурская областьПроисшествияПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Крушение поездаНовостиРоссия
 
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