https://crimea.ria.ru/20250306/masshtabnaya-avariya-na-setyakh-ostavila-bez-sveta-5-naselennykh-punktov-kryma-1144704890.html

Масштабная авария на сетях оставила без света 5 населенных пунктов Крыма

Масштабная авария на сетях оставила без света 5 населенных пунктов Крыма - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Масштабная авария на сетях оставила без света 5 населенных пунктов Крыма

Почти шесть тысяч человек в пяти населенных пунктах Ленинского района Крыма остались без света из-за аварии в четверг днем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T13:42

2025-03-06T13:42

2025-03-06T13:42

ленинский район

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

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лэп

электроэнергия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Почти шесть тысяч человек в пяти населенных пунктах Ленинского района Крыма остались без света из-за аварии в четверг днем. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без света остаются населенные пункты Ленино, Заводское, Калиновка, Ильичево и Семеновка.Как уточнили в республиканском Минэнерго, из-за аварии обесточены 30 трансформаторных подстанций. Без света остаются 5843 человек.Утром в четверг два населенных пункта Судакского городского округа оставались без электроэнергии также из-за аварии на сетях. В Симферополе 6 марта обесточены ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. В частности, без света улицы Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежаЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

ленинский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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