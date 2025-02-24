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Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта

Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта

"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на второй двухэтажный поезд в Крым, который будет курсировать по маршруту Симферополь-Москва один раз в четыре РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T19:10

2025-02-24T19:10

2025-02-24T19:10

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расписание поездов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на второй двухэтажный поезд в Крым, который будет курсировать по маршруту Симферополь-Москва один раз в четыре дня. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.По информации пресс-службы, поезд №168/167 Симферополь – Москва отправится в первый рейс из столицы России 21 мая. А из Симферополя - 19 мая. Состав будет курсировать один раз в четыре дня по расписанию поезда №68/67.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым отправится поезд из ВолгоградаПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных

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симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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