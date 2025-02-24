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Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта
Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта
"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на второй двухэтажный поезд в Крым, который будет курсировать по маршруту Симферополь-Москва один раз в четыре РИА Новости Крым, 24.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на второй двухэтажный поезд в Крым, который будет курсировать по маршруту Симферополь-Москва один раз в четыре дня. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.По информации пресс-службы, поезд №168/167 Симферополь – Москва отправится в первый рейс из столицы России 21 мая. А из Симферополя - 19 мая. Состав будет курсировать один раз в четыре дня по расписанию поезда №68/67.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым отправится поезд из ВолгоградаПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
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россия, крым, новости крыма, москва, симферополь, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму
Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта

"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на второй двухэтажный поезд в Крым

19:10 24.02.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на второй двухэтажный поезд в Крым, который будет курсировать по маршруту Симферополь-Москва один раз в четыре дня. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.
"Открыта продажа билетов на второй двухэтажный поезд в Крым. Он будет курсировать один раз в четыре дня. В состав поезда включены купейные вагоны; класс обслуживания 2К", – рассказали в "Гранд Сервис Экспресс".
По информации пресс-службы, поезд №168/167 Симферополь – Москва отправится в первый рейс из столицы России 21 мая. А из Симферополя - 19 мая. Состав будет курсировать один раз в четыре дня по расписанию поезда №68/67.

"Из Москвы поезд будет отправляться в 14:20. В столицу Крыма состав прибудет в Симферополь на следующий день в 23:55. В обратном направлении из Симферополя поезд уходит в 19:50. На вокзал Москвы пребывает через день в 4:30", – уточнил расписание перевозчик.

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