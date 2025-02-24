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Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
Только осознание того, что рядом с тобой жила глыба, дает силы, чтобы несмотря на боль потери жить дальше. В этом признался корреспонденту РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T17:31
2025-02-24T17:31
новости крыма
крым
кфу (крымский федеральный университет)
журналистика
герои сво
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Только осознание того, что рядом с тобой жила глыба, дает силы, чтобы несмотря на боль потери жить дальше. В этом признался корреспонденту РИА Новости Крым Александр Гежа – отец погибшего в зоне СВО студента-журналиста, которому в КФУ открыли мемориальную доску.Погиб героическиМемориальную доску установили на здании учебного корпуса в ботаническом саду КФУ. Студент четвертого курса направления подготовки "Журналистика" заочной формы обучения Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Антон Геже ушел на фронт добровольцем сентябре 2023-го и спустя два месяца погиб, получив тяжелейшее ранение в боях под Крынками в Херсонской области.Общаясь с журналистами, отец погибшего героя вспоминает, что это был второй бой его сына. И в этот бой он мог не пойти, потому что незадолго до этого получил сквозное ранение локтя.И едва сдерживая слезы вспоминает слова сына, что прожить жизнь нужно так, чтобы в твою честь называли улицы. "Так он и жил, так и погиб – геройски", говорит отец Антона Геже.Будем помнить всегдаПо словам и.о. ректора КФУ им В.И. Вернадского Владимира Курьянова, присутствовавшего на торжественной церемонии открытия мемориальной доски, именно такие люди, как герой Антон Гежа, являются честью и совестью нашей страны.И добавил, что таких, как Антон будут помнить и чтить, и они будут примером для нашей молодежи.Заведующая кафедрой журналистики и медиакоммуникаций ИММиД КФУ Диана Первых, выступая перед собравшимися у здания факультета студентами, сотрудниками вуза, родителями и журналистами, назвала своего погибшего студента очень добрым, искренним и отзывчивым человеком.Также в КФУ в рамках мероприятия, организованного Институтом медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна ко Дню защитника Отечества, прошел круглый стол "Военная журналистика: от истоков до сегодня". В обсуждении темы участвовали журналисты, ученые, историки, политологи, культурологи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зал славы крымской журналистики пополнили новые именаВ Крыму учат журналистике через историю известных военкоровВ Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, видео, крым, кфу (крымский федеральный университет), журналистика, герои сво, память, утраты
Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму

В Крыму открыли памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту КФУ Антону Геже

17:31 24.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Только осознание того, что рядом с тобой жила глыба, дает силы, чтобы несмотря на боль потери жить дальше. В этом признался корреспонденту РИА Новости Крым Александр Гежа – отец погибшего в зоне СВО студента-журналиста, которому в КФУ открыли мемориальную доску.

Погиб героически

Мемориальную доску установили на здании учебного корпуса в ботаническом саду КФУ. Студент четвертого курса направления подготовки "Журналистика" заочной формы обучения Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Антон Геже ушел на фронт добровольцем сентябре 2023-го и спустя два месяца погиб, получив тяжелейшее ранение в боях под Крынками в Херсонской области.
Общаясь с журналистами, отец погибшего героя вспоминает, что это был второй бой его сына. И в этот бой он мог не пойти, потому что незадолго до этого получил сквозное ранение локтя.

"Ему сказали, чтобы остался, а он отказался и пошел с товарищем. И когда они вдвоем выносили раненого сослуживца, сзади что-то взорвалось. Позже от полученных ранений он умер в госпитале в Подмосковье, в Красногорске", – рассказывает отец героя.

И едва сдерживая слезы вспоминает слова сына, что прожить жизнь нужно так, чтобы в твою честь называли улицы. "Так он и жил, так и погиб – геройски", говорит отец Антона Геже.
"Вот так живешь, ругаешь своего ребенка, даешь иногда и оплеухи, а потом оказывается, возле тебя жила глыба, и именно осознание этого и дает силы справиться с болью утраты, жить дальше", – признался Александр Геже, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

Будем помнить всегда

По словам и.о. ректора КФУ им В.И. Вернадского Владимира Курьянова, присутствовавшего на торжественной церемонии открытия мемориальной доски, именно такие люди, как герой Антон Гежа, являются честью и совестью нашей страны.

"Это люди, которые по зову сердца пошли защищать родину, защищать от нечисти, не добитой еще в годы Великой Отечественной. Благодаря таким ребятам наше государство остается независимым", – отметил Курьянов.

И добавил, что таких, как Антон будут помнить и чтить, и они будут примером для нашей молодежи.
Заведующая кафедрой журналистики и медиакоммуникаций ИММиД КФУ Диана Первых, выступая перед собравшимися у здания факультета студентами, сотрудниками вуза, родителями и журналистами, назвала своего погибшего студента очень добрым, искренним и отзывчивым человеком.

"Кроме того, он был очень целеустремленным. Ведь он хотел быть военным корреспондентом. Мы об этом знали. И он даже просился, чтобы его взяли. Но, к сожалению, у него не было опыта, ему отказали. И тогда он пошел добровольцем. Он был очень добрым, хорошим пацаном. Давайте его таким помнить", – сказала завкафедрой.

Также в КФУ в рамках мероприятия, организованного Институтом медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна ко Дню защитника Отечества, прошел круглый стол "Военная журналистика: от истоков до сегодня". В обсуждении темы участвовали журналисты, ученые, историки, политологи, культурологи.
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