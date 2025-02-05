https://crimea.ria.ru/20250205/zaderzhannye-v-krymu-3-chlena-khizb-ut-takhrir-arestovany-na-2-mesyatsa--fsb-1143945582.html

Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ

Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ

Суд в Крыму арестовал на два месяца троих членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T18:07

2025-02-05T18:07

2025-02-05T18:18

крым

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Суд в Крыму арестовал на два месяца троих членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму выявили ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир", состоящую из пяти граждан Российской Федерации.Решение по еще двум задержанным будет принято в четверг, уточнили в ведомстве.*Террористическая организация, запрещенная в России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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