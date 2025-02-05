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Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ
Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ
Суд в Крыму арестовал на два месяца троих членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T18:07
2025-02-05T18:18
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
антитеррор
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Суд в Крыму арестовал на два месяца троих членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму выявили ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир", состоящую из пяти граждан Российской Федерации.Решение по еще двум задержанным будет принято в четверг, уточнили в ведомстве.*Террористическая организация, запрещенная в России
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ

Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ

18:07 05.02.2025 (обновлено: 18:18 05.02.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Суд в Крыму арестовал на два месяца троих членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму выявили ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир", состоящую из пяти граждан Российской Федерации.
"Трем фигурантам Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в управлении.
Решение по еще двум задержанным будет принято в четверг, уточнили в ведомстве.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
КрымУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюАнтитеррорБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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