https://crimea.ria.ru/20250128/filial-natsionalnogo-tsentra-rossiya-v-sevastopole-otkroetsya-v-2025-godu-1143739508.html

Филиал Национального центра "Россия" в Севастополе откроется в 2025 году

Филиал Национального центра "Россия" в Севастополе откроется в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Филиал Национального центра "Россия" в Севастополе откроется в 2025 году

Первый в Южном федеральном округе филиал Национального центра "Россия" откроется в Севастополе осенью 2025 года. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T14:11

2025-01-28T14:11

2025-01-28T14:16

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Первый в Южном федеральном округе филиал Национального центра "Россия" откроется в Севастополе осенью 2025 года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Новый объект появится в здании кинотеатра "Россия", который продолжит действовать с учетом графика работы филиала, уточнил он.По словам Развожаева, филиал Национального центра "Россия" в Севастополе будет визит-центром для музеев и интересных локаций, в котором местные жители и гости смогут получать информацию о всех знаковых местах и объектах города, чтобы сформировать программу знакомства с ним.Местом притяжения обещает стать современная выставочная экспозиция с тематическими зонами и макетом Севастополя будущего в центре.Также на площади здания разместятся: универмаг произведенных в Севастополе товаров, ресторан традиционной севастопольской кухни с зоной для гастрономических мастер-классов, пространства для выставки и проведения мероприятий региона (деловых, образовательных и культурных) и уличная фотозона.Филиалы Национального центра "Россия" создаются в регионах по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Российский лидер распорядился создать новые объекты для сохранения наследия выставки-форума "Россия". В 2024 году она проходила на ВДНХ с 4 ноября по 8 июля 2024 года. На ней представлены экспозиции всех 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие посетили более 17 миллионов человек.Проект филиала в Севастополе был презентован в декабре 2024 года и по итогам конкурсного отбора вошел в пятерку первых филиалов по стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, городская среда, благоустройство