https://crimea.ria.ru/20250128/ekzotika-po-krymski-v-sakskom-rayone-vyraschivayut-sladkie-limony-1143744843.html

Экзотика по-крымски: в Сакском районе выращивают сладкие лимоны

Экзотика по-крымски: в Сакском районе выращивают сладкие лимоны - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Экзотика по-крымски: в Сакском районе выращивают сладкие лимоны

В крупнейшем частном лимонарии Крыма, который расположен в селе Червоное Сакского района, в конце ноября 2024 года приступили к сбору экзотических для... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T17:36

2025-01-28T17:36

2025-01-28T17:36

лимоны

сельское хозяйство

крым

сакский район

денис кратюк

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В крупнейшем частном лимонарии Крыма, который расположен в селе Червоное Сакского района, в конце ноября 2024 года приступили к сбору экзотических для республики цитрусовых – лимонов сорта "мейер". Здесь они вырастают сочными и очень сладкими: сказывается влияние крымского солнца и органические методы выращивания. Урожай будут собирать до начала февраля, рассказал журналистам владелец хозяйства, фермер-любитель Сеит Усеинов.Владения семьи Усеиновых занимают десять соток. Помимо лимонов, в теплицах "для эксперимента" начали выращивать мандарины сортов "уншиу"и "абхазский ранний", апельсины сорта "вашингтон"и кумкват сорта "маргарита". Всего лимонных деревьев здесь чуть более 150, а апельсиновых и мандариновых около 30-40.Главная особенность предприятия, по словам самого владельца, заключается в методах выращивания урожая – это же и есть секрет таких сладких и сочных лимонов.По его словам, все это существенно влияет на вкусовые качества лимона. Поэтому здесь плоды вырастают не только органически чистыми, но и очень сладкими, с насыщенным вкусом. Помимо этого, их можно есть даже с корочкой, которая является полезной для организма, – и почти никакой горечи не чувствуется.При этом аграрий отмечает: пока с точностью говорить о том, сколько в теплицах собирают урожая, рано. Это связано с тем, что некоторые деревья еще не могут приносить его в промышленных масштабах. Однако, когда это все-таки произойдет, здесь смогут собирать до 10 тонн.Продукцию отправляют исключительно на внутренний рынок: продают на рынках или на самом предприятии – люди даже сами приезжают полюбоваться цветением, выпить кофе с лимоном и собрать с собой ароматный пакетик, делится Усеинов.Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк в свою очередь рассказывает, что в регионе это единственное частное хозяйство, занимающееся выращиванием лимона и в целом цитрусовыми. Есть еще мелкие хозяйства – как минимум, их два или три – однако масштабы и уровень там существенно меньше. Предприятие в Сакском районе – пока лучший пример для Крыма в плане работы с этими продуктами.Он считает, что в будущем лимон останется для республики так называемым "экзотом", а его выращиванием все так же будут заниматься небольшие хозяйства, у которых уже есть соответствующий опыт. Министерство же готово оказывать поддержку данному предприятию, в том числе выдавать гранты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как развивается сельское хозяйство в Сакском районеЛекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сок

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лимоны, сельское хозяйство, крым, сакский район, денис кратюк, минсельхоз крыма, экономика крыма, новости крыма