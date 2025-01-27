https://crimea.ria.ru/20250127/rossiya-pomnit-vse---v-krymu-sdelali-zayavlenie-v-den-pamyati-kholokosta-1143681970.html

Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста

Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста

Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить возрожденный Западом нацизм. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти Холокоста. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T09:31

2025-01-27T09:31

2025-01-27T09:31

сергей аксенов

холокост

нацизм

история

великая отечественная война

память

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить возрожденный Западом нацизм. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти Холокоста.В своем посте он привел воспоминания одного из освободителей узников Освенцима, Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петренко о замученных в лагере детях."Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито…", - писал Петренко.Глава республики констатировал: Запад пытается забыть об освободителях узников Освенцима. Официальной российской делегации не будет на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря смерти, напомнил он. Зато будут делегация Германии и других стран, "активно поддерживающих нацистский режим, идолами которого являются антисемиты Петлюра и Бандера".Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками в 1945 году. В числе жертв нацистов – тысячи крымчан, убитых и замученных в годы оккупации Крыма. Памятный день был установлен в 2005 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть ХолокостУкраина может активировать код антисемитизма – АксеновКрымский холокост: истории расстрелянных семей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, холокост, нацизм, история, великая отечественная война, память, крым