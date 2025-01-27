https://crimea.ria.ru/20250127/rossiya-pomnit-vse---v-krymu-sdelali-zayavlenie-v-den-pamyati-kholokosta-1143681970.html
Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста
Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста
Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить возрожденный Западом нацизм. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти Холокоста. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T09:31
2025-01-27T09:31
2025-01-27T09:31
сергей аксенов
холокост
нацизм
история
великая отечественная война
память
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить возрожденный Западом нацизм. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти Холокоста.В своем посте он привел воспоминания одного из освободителей узников Освенцима, Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петренко о замученных в лагере детях."Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито…", - писал Петренко.Глава республики констатировал: Запад пытается забыть об освободителях узников Освенцима. Официальной российской делегации не будет на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря смерти, напомнил он. Зато будут делегация Германии и других стран, "активно поддерживающих нацистский режим, идолами которого являются антисемиты Петлюра и Бандера".Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками в 1945 году. В числе жертв нацистов – тысячи крымчан, убитых и замученных в годы оккупации Крыма. Памятный день был установлен в 2005 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть ХолокостУкраина может активировать код антисемитизма – АксеновКрымский холокост: истории расстрелянных семей
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сергей аксенов, холокост, нацизм, история, великая отечественная война, память, крым
Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста
Запад пытается забыть об освободителях узников Освенцима - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить возрожденный Западом нацизм. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти Холокоста.
"Сделаем все, чтобы загнать нацизм обратно в могилу, из которой его подняли политические "колдуны" Запада", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В своем посте он привел воспоминания одного из освободителей узников Освенцима, Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петренко о замученных в лагере детях.
"Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито…", - писал Петренко.
Глава республики констатировал: Запад пытается забыть об освободителях узников Освенцима. Официальной российской делегации не будет на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря смерти, напомнил он. Зато будут делегация Германии и других стран, "активно поддерживающих нацистский режим, идолами которого являются антисемиты Петлюра и Бандера".
"Русофобия отбивает не только память, но и здравый смысл, выжигает все человеческое. Но мы в России помним все", - подчеркнул Аксенов.
Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками в 1945 году. В числе жертв нацистов – тысячи крымчан, убитых и замученных в годы оккупации Крыма. Памятный день был установлен в 2005 году.
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