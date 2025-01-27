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"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250127/1143697905.html
"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента
"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента - РИА Новости Крым, 27.01.2025
"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента
Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T16:36
2025-01-27T16:36
фотоленты
великая отечественная война
история
нацизм
память
польша
освенцим
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Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была огромная "фабрика смерти", где одновременно содержались и уничижались десятки тысяч человек.По разным оценкам там погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.Исторические снимки из чудовищного лагеря смерти – в фотоленте РИА Новости.
https://crimea.ria.ru/20250127/zaschitniki-zemli-russkoy-osvobozhdenie-leningrada-ot-fashistskoy-blokady-1143627561.html
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великая отечественная война, история, нацизм, память, польша, освенцим
"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента

80 лет назад советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим – фотолента

16:36 27.01.2025
 
© РИА Новости . Vladimir Yudin / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь смерти Освенцим
Концентрационный лагерь смерти Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Vladimir Yudin
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Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была огромная "фабрика смерти", где одновременно содержались и уничижались десятки тысяч человек.
По разным оценкам там погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.
27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.
Исторические снимки из чудовищного лагеря смерти – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вторая мировая война 1939-1945 гг. Концентрационный лагерь Освенцим (нем. Аушвиц) был создан на территории Польши в соответствии с приказом Генриха Гиммлера об организации лагерей смерти на территории оккупированных стран от 27 апреля 1940 года. Первые заключенные транспортируются в Освенцим.

Первые заключенные транспортируются в Освенцим
1 из 10

Вторая мировая война 1939-1945 гг. Концентрационный лагерь Освенцим (нем. Аушвиц) был создан на территории Польши в соответствии с приказом Генриха Гиммлера об организации лагерей смерти на территории оккупированных стран от 27 апреля 1940 года. Первые заключенные транспортируются в Освенцим.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Освенцим. Скамья для экзекуций. Лагерь Освенцим крупнейший и наиболее долго просуществовавший из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста.

Скамья для экзекуций в лагере Освенцим
2 из 10

Освенцим. Скамья для экзекуций. Лагерь Освенцим крупнейший и наиболее долго просуществовавший из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста.

© РИА Новости
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© РИА Новости . Vladimir Yudin / Перейти в фотобанк

Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, в лагере в 1941-1945 годах умерщвлено 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.

Концентрационный лагерь Освенцим
3 из 10

Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, в лагере в 1941-1945 годах умерщвлено 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
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© РИА Новости . Игнатович Ольга / Перейти в фотобанк

Над воротами лагеря – вывеска-лозунг "Арбайт махт фрай" (Arbeit macht frei), что означает "Труд освобождает".

Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим
4 из 10

Над воротами лагеря – вывеска-лозунг "Арбайт махт фрай" (Arbeit macht frei), что означает "Труд освобождает".

© РИА Новости . Игнатович Ольга
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© РИА Новости . Vladimir Yudin / Перейти в фотобанк

Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.

Концентрационный лагерь смерти Освенцим
5 из 10

Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей. Кадр из хроники "Освобождение Освенцима".

Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей
6 из 10

Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей. Кадр из хроники "Освобождение Освенцима".

© РИА Новости
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© РИА Новости . Vladimir Yudin / Перейти в фотобанк

Чемоданы бывших узников с маркировками всех стран Европы.

Чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы
7 из 10

Чемоданы бывших узников с маркировками всех стран Европы.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
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© РИА Новости . Vladimir Yudin / Перейти в фотобанк

Похороны узников концлагеря.

Похороны узников концлагеря Освенцим
8 из 10

Похороны узников концлагеря.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
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© РИА Новости . B.Fishman / Перейти в фотобанк

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией.

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
9 из 10

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией.

© РИА Новости . B.Fishman
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CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Stanislaw Mucha / Nazilager Auschwitz, Polen 1945

Вход Освенцима после освобождения, на переднем плане оборудование, оставленное охранниками.

Аушвиц после 27 января 1945
10 из 10

Вход Освенцима после освобождения, на переднем плане оборудование, оставленное охранниками.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Stanislaw Mucha / Nazilager Auschwitz, Polen 1945
1 из 10

Вторая мировая война 1939-1945 гг. Концентрационный лагерь Освенцим (нем. Аушвиц) был создан на территории Польши в соответствии с приказом Генриха Гиммлера об организации лагерей смерти на территории оккупированных стран от 27 апреля 1940 года. Первые заключенные транспортируются в Освенцим.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Освенцим. Скамья для экзекуций. Лагерь Освенцим крупнейший и наиболее долго просуществовавший из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, в лагере в 1941-1945 годах умерщвлено 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
Перейти в фотобанк
4 из 10

Над воротами лагеря – вывеска-лозунг "Арбайт махт фрай" (Arbeit macht frei), что означает "Труд освобождает".

© РИА Новости . Игнатович Ольга
Перейти в фотобанк
5 из 10

Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
Перейти в фотобанк
6 из 10

Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей. Кадр из хроники "Освобождение Освенцима".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

Чемоданы бывших узников с маркировками всех стран Европы.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
Перейти в фотобанк
8 из 10

Похороны узников концлагеря.

© РИА Новости . Vladimir Yudin
Перейти в фотобанк
9 из 10

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией.

© РИА Новости . B.Fishman
Перейти в фотобанк
10 из 10

Вход Освенцима после освобождения, на переднем плане оборудование, оставленное охранниками.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Stanislaw Mucha / Nazilager Auschwitz, Polen 1945
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