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Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе
Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе
святого благоверного великого князя Димитрия Донского в четверг торжественно встретили в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре. Об этом сообщили в Крымской... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T22:02
2026-09-17T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Частицу мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского в четверг торжественно встретили в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Приложится и поклонится частице святых мощей верующим можно будет в пятницу с 7 утра до 22 вечера. По окончании Божественной литургии, которая начнется в 8 утра, и до вечернего богослужения (17.00) каждый час перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны.В субботу, 19 сентября, все желающие могут помолиться и приложиться к святым мощам с 07:00 до 10:00 утра. В 8.00 начнется божественная литургия, после которой будет совершен молебен святому благоверному великому князю, после которого состоятся торжественные проводы святых мощей.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, православие, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, религия, общество, новости севастополя
Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе

В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского

22:02 17.09.2026
 
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырьВ Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Частицу мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского в четверг торжественно встретили в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре. Об этом сообщили в Крымской митрополии.
"Торжественную встречу святых мощей и молебен с чтением акафиста святому благоверному великому князю Димитрию Донскому возглавил викарий Симферопольский и Крымской епархии епископ Ялтинский Нестор", - отметили в пресс-службе Крымской митрополии.
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырьВ Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырь
В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
Приложится и поклонится частице святых мощей верующим можно будет в пятницу с 7 утра до 22 вечера. По окончании Божественной литургии, которая начнется в 8 утра, и до вечернего богослужения (17.00) каждый час перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны.
В субботу, 19 сентября, все желающие могут помолиться и приложиться к святым мощам с 07:00 до 10:00 утра. В 8.00 начнется божественная литургия, после которой будет совершен молебен святому благоверному великому князю, после которого состоятся торжественные проводы святых мощей.
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырьВ Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырь
В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.
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