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Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе

Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе

святого благоверного великого князя Димитрия Донского в четверг торжественно встретили в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре. Об этом сообщили в Крымской... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T22:02

2026-09-17T22:02

2026-09-17T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Частицу мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского в четверг торжественно встретили в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Приложится и поклонится частице святых мощей верующим можно будет в пятницу с 7 утра до 22 вечера. По окончании Божественной литургии, которая начнется в 8 утра, и до вечернего богослужения (17.00) каждый час перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны.В субботу, 19 сентября, все желающие могут помолиться и приложиться к святым мощам с 07:00 до 10:00 утра. В 8.00 начнется божественная литургия, после которой будет совершен молебен святому благоверному великому князю, после которого состоятся торжественные проводы святых мощей.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, православие, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, религия, общество, новости севастополя