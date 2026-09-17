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Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель

Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель

В Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T21:25

2026-09-17T21:25

2026-09-17T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Об этом сообщили в городском правительстве.Продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00."ДТ, ДТ NP в свободной продаже — лимит до 40 литров", - говорится в сообщении.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на АЗС в Орлином, Таврида-1 и Таврида-2.При этом разрешена заправка в канистры только бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.Что касается АЗС "АТАН", то на пяти из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.В правительстве советуют обязательно проверять карту перед выездом, так как топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке https://fuel.sevtech.org/mapСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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