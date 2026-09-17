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Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель
Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель
В Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Об этом сообщили в городском правительстве.Продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00."ДТ, ДТ NP в свободной продаже — лимит до 40 литров", - говорится в сообщении.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на АЗС в Орлином, Таврида-1 и Таврида-2.При этом разрешена заправка в канистры только бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.Что касается АЗС "АТАН", то на пяти из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.В правительстве советуют обязательно проверять карту перед выездом, так как топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке https://fuel.sevtech.org/mapСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель
В Севастополе 18 сентября заправиться топливом можно по QR-кодам
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Об этом сообщили в городском правительстве.
Продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00.
"ДТ, ДТ NP в свободной продаже — лимит до 40 литров", - говорится в сообщении.
Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на АЗС в Орлином, Таврида-1 и Таврида-2.
При этом разрешена заправка в канистры только бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.
Что касается АЗС "АТАН", то на пяти из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. Заправка в канистры запрещена", - говорится в сообщении.
В правительстве советуют обязательно проверять карту перед выездом, так как топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке https://fuel.sevtech.org/map
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