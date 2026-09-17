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В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА
В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА
По итогам предстоящих соревнований "Крымской лиги дронов" в новом формате, в республике планируют собрать молодежную сборную из лучших пилотов БПЛА, рассказал в РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T21:22
2026-09-17T21:22
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. По итогам предстоящих соревнований "Крымской лиги дронов" в новом формате, в республике планируют собрать молодежную сборную из лучших пилотов БПЛА, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Акуленко.Сейчас организаторы проекта "Крымской лиги дронов" стараются делать акцент не только на соревновательном и спортивном моменте, но и развлекательном. Ведь процесс обучения должен стать увлекательным, уверен учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий, исполнительный директор проекта "Крымская лига дронов" Игорь Бойко.Он добавил, что соревнования по управлению дронами, в будущем должны стать похожими по популярности на футбол или "Формулу -1".Участниками Крымской лиги дронов являются восемь сильнейших команд из школ Симферополя и Симферопольского района, сформированных по результатам образовательных практикумов "Беспилотные технологии" и кубка "Беспилотные технологии".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Умеют делать дроны и колбасу: в Крыму выбрали лучших предпринимателейБПЛА на поле боя: почему дроны стали главной ударной силой армии России?В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
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96
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новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, крым, симферополь, общество
В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА

В Крыму планируют сформировать сборную из лучших пилотов беспилотников

21:22 17.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. По итогам предстоящих соревнований "Крымской лиги дронов" в новом формате, в республике планируют собрать молодежную сборную из лучших пилотов БПЛА, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Акуленко.
"Будем собирать сборную из лучших пилотов и пробовать участвовать в федеральных и международных соревнованиях", - сообщил Акуленко.
Сейчас организаторы проекта "Крымской лиги дронов" стараются делать акцент не только на соревновательном и спортивном моменте, но и развлекательном. Ведь процесс обучения должен стать увлекательным, уверен учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий, исполнительный директор проекта "Крымская лига дронов" Игорь Бойко.

"Чтобы появился интерес к соревнованиям, вначале должен появиться сам навык управления дронам. Шоу-составляющая в соревнованиях должна быть ключевой, иначе мы не сможем популяризировать спорт и сделать доступным для зрителя", - рассказал Бойко.

Он добавил, что соревнования по управлению дронами, в будущем должны стать похожими по популярности на футбол или "Формулу -1".
Участниками Крымской лиги дронов являются восемь сильнейших команд из школ Симферополя и Симферопольского района, сформированных по результатам образовательных практикумов "Беспилотные технологии" и кубка "Беспилотные технологии".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв.
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Новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные войскаКрымСимферопольОбщество
 
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