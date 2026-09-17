https://crimea.ria.ru/20260917/v-krymu-sformiruyut-sbornuyu-iz-luchshikh-pilotov-bpla-1159457097.html

В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА

В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА

По итогам предстоящих соревнований "Крымской лиги дронов" в новом формате, в республике планируют собрать молодежную сборную из лучших пилотов БПЛА, рассказал в РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T21:22

2026-09-17T21:22

2026-09-17T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. По итогам предстоящих соревнований "Крымской лиги дронов" в новом формате, в республике планируют собрать молодежную сборную из лучших пилотов БПЛА, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Акуленко.Сейчас организаторы проекта "Крымской лиги дронов" стараются делать акцент не только на соревновательном и спортивном моменте, но и развлекательном. Ведь процесс обучения должен стать увлекательным, уверен учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий, исполнительный директор проекта "Крымская лига дронов" Игорь Бойко.Он добавил, что соревнования по управлению дронами, в будущем должны стать похожими по популярности на футбол или "Формулу -1".Участниками Крымской лиги дронов являются восемь сильнейших команд из школ Симферополя и Симферопольского района, сформированных по результатам образовательных практикумов "Беспилотные технологии" и кубка "Беспилотные технологии".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Умеют делать дроны и колбасу: в Крыму выбрали лучших предпринимателейБПЛА на поле боя: почему дроны стали главной ударной силой армии России?В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, крым, симферополь, общество