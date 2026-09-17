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В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки
В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки
В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T20:44
2026-09-17T20:45
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКСВключать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

20:44 17.09.2026 (обновлено: 20:45 17.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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