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В России начались выборы в Госдуму - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В России начались выборы в Госдуму
В России начались выборы в Госдуму - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В России начались выборы в Госдуму
Выборы депутатов Государственной думы и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России в единый день голосования 2026 года, первые избирательные участки... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T23:28
2026-09-17T23:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной думы и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России в единый день голосования 2026 года, первые избирательные участки открылись в Камчатском крае.Первые избирательные участки по выборам в единый день голосования 2026 года открылись в России. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы сообщала, что в период с 30 августа на территории 37 субъектов РФ проводилось досрочное голосование. Свои голоса, по состоянию на 16 сентября, отдали 203 тысяч 952 избирателя. Кроме того, на участках, образованных за рубежом, досрочно проголосовали более 14 тысяч человек.Проголосовать на выборах в ЕДГ-2026 избиратели могут традиционно - бумажным бюллетенем, а также онлайн или по месту нахождения. Принять участие в дистанционном электронном голосовании изъявили желание более четырех миллионов избирателей, заявки для голосования по месту нахождения подали более 2,9 миллиона человек. ДЭГ в единый день голосования в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ и на московской платформе.Кроме того, для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также восьми регионов со сложной оперативной обстановкой ЦИК предусмотрел специальные подходы к организации голосования.В единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.В выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному избирательному округу участвуют десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Кроме того, избиратели будут голосовать за кандидатов по 225 одномандатным округам.Россияне, которые в дни выборов находятся за рубежом, смогут поучаствовать в выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. Всего за пределами России будут работать 333 избирательных участка в 152 странах мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, выборы, выборы-2026, политика, государственная дума рф, новости
В России начались выборы в Госдуму

В России стартовали выборы в Госдуму

23:28 17.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОткрытие ситуационного центра в Москве по общественному наблюдению за выборами в Госдуму РФ
Открытие ситуационного центра в Москве по общественному наблюдению за выборами в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной думы и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России в единый день голосования 2026 года, первые избирательные участки открылись в Камчатском крае.
Первые избирательные участки по выборам в единый день голосования 2026 года открылись в России. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы сообщала, что в период с 30 августа на территории 37 субъектов РФ проводилось досрочное голосование. Свои голоса, по состоянию на 16 сентября, отдали 203 тысяч 952 избирателя. Кроме того, на участках, образованных за рубежом, досрочно проголосовали более 14 тысяч человек.
Проголосовать на выборах в ЕДГ-2026 избиратели могут традиционно - бумажным бюллетенем, а также онлайн или по месту нахождения. Принять участие в дистанционном электронном голосовании изъявили желание более четырех миллионов избирателей, заявки для голосования по месту нахождения подали более 2,9 миллиона человек. ДЭГ в единый день голосования в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ и на московской платформе.
Кроме того, для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также восьми регионов со сложной оперативной обстановкой ЦИК предусмотрел специальные подходы к организации голосования.
В единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
В выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному избирательному округу участвуют десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Кроме того, избиратели будут голосовать за кандидатов по 225 одномандатным округам.
Россияне, которые в дни выборов находятся за рубежом, смогут поучаствовать в выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. Всего за пределами России будут работать 333 избирательных участка в 152 странах мира.
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