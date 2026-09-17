https://crimea.ria.ru/20260917/vvozit-produkty-iz-12-stran-v-rossiyu-budet-nelzya-esche-dva-goda-1159473992.html

Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года

Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года

Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Это следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T21:43

2026-09-17T21:43

2026-09-17T21:43

россия

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новости

владимир путин (политик)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Это следует из указа президента России Владимира Путина.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.В настоящее время контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жарыПродовольствие из России представлено в 160 странах мираПродовольствие из России представлено в 160 странах мира

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, продукты, импорт, новости, владимир путин (политик), экономика