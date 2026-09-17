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Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года
Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года
Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Это следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T21:43
2026-09-17T21:43
россия
санкции
продукты
импорт
новости
владимир путин (политик)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Это следует из указа президента России Владимира Путина.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.В настоящее время контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жарыПродовольствие из России представлено в 160 странах мираПродовольствие из России представлено в 160 странах мира
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россия, санкции, продукты, импорт, новости, владимир путин (политик), экономика
Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года

Продовольственное эмбарго в России продлено еще минимум на два года

21:43 17.09.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Это следует из указа президента России Владимира Путина.
"Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.
В настоящее время контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
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